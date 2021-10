Worauf muss ich bei Blumenzwiebeln achten?

per Mail teilen

Wer sich im nächsten Frühjahr an einer Blütenpracht im Garten erfreuen möchte, muss sich in den nächsten Wochen darum kümmern. Tipps vom Gartenexperten Hans Willi Konrad.

Blumenzwiebeln müssen im Herbst gepflanzt werden

Damit der nächste Frühling im Garten schön bunt wird, sollten die Blumenzwiebeln jetzt im Herbst gepflanzt werden, bevor der erste Frost kommt. Dazu zählen zum Beispiel Krokusse, Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und gegen Ende Oktober auch die Hyazinthen.

Was kann ich beim Kauf falsch machen?

Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach empfiehlt, nicht die günstigsten Zwiebeln zu kaufen. Man sollte sich "um eine gewisse Qualität bemühen. Zwischen zehn und 20 Euro darf ein Sack von 40 bis 50 Blumenzwiebeln dann schon kosten" .

Ist Qualität eine reine Preisfrage?

Nicht nur. Es gilt: "Je größer die Zwiebel desto mehr Blüten trägt sie" . Aber schauen Sie sich vor dem Kauf am besten die einzelnen Zwiebeln an und achten Sie auf Dellen, weiche Stellen, Verfärbungen und Schimmel - diese Zwiebeln sind, laut Konrad nicht mehr zu gebrauchen.

Was gilt es beim Setzen zu beachten?