Jetzt ist die ideale Zeit, um frischen Bärlauch zu genießen – eine schöne Alternative zum Knoblauch. Bärlauch wächst wild im Wald oder Bach-Tälern. Doch man kann ihn auch im eigenen Garten anbauen.

Worauf es beim Pflanzen von Bärlauch im eigenen Garten und bei der weiteren Pflege ankommt, erklärt SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach.

Er kennt sich aus im Garten: SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Bärlauch im Garten pflanzen statt säen

"Bärlauch mit Saatgut selbst zu ziehen, ist sehr mühsam", sagt Gartenexperte Konrad. Denn es handelt sich um einen so genannten Kaltkeimer. Für gutes Gelingen im eigenen Garten braucht es also Frost, und das wird ein bisschen aufwendig. "Besser ist es, sich jetzt noch Jungpflanzen zu kaufen", sagt Konrad. "Das funktioniert ohne Probleme."

Bärlauch wächst, wenn er sich wohlfühlt, fast wie ein Unkraut.

Bärlauch in der freien Natur pflücken

Wer den reifen Bärlauch lieber im Wald oder an Bachrändern ernten möchte, sollte genau aufpassen. Das Gemüse wird häufig mit den giftigen Maiglöckchen verwechselt. Bärlauch riecht stark nach Knoblauch. "Das Gemeine ist aber, wenn ich den mal in den Fingern habe, kann ich auch ein Maiglöckchen-Blatt reiben", erklärt der Gartenexperte. "Und das riecht dann auch nach Knoblauch. "

Im Garten oder in der freien Natur: Unterscheidung von Bärlauch und Maiglöckchen

Die Unterseite von Bärlauch ist matt, hat also ein mattes Grün, anders als beim Maiglöckchen. Außerdem hat jedes einzelne Bärlauch-Blatt einen Stiel. "Und deshalb ist es ganz wichtig: Wenn man so einen ganzen Schwung Bärlauch findet, Blatt für Blatt zu ernten und nicht einfach so mit der Sichel drübergehen", empfiehlt Konrad. "Denn da kann trotzdem etwas dazwischen stehen, was ungesund ist."

Frischer Bärlauch ist das A und O.

Wer sich an frischem Grün im Garten erfreut, sollte Bärlauch pflanzen. Außerdem ist das gesunde Kraut vielfältig in der Küche verwendbar, etwa in Salaten, oder weiterverarbeitet zu Kräuterbutter oder Pestos. "Man kann Bärlauch natürlich auch einfrieren. Aber frisch schmeckt er am allerbesten."

Über unseren Gartenexperten

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) ist der SWR1 Gartenexperte. Jede Woche hat er interessante Tipps für alle Garten- und Pflanzenliebhaber parat.