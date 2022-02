Es ist noch nicht soweit

Der Frühling rückt näher: Was Sie jetzt schon im Garten tun können und warum Rasen und Stauden weiterhin ihre Ruhe brauchen. Das erklärt unser SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad.

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) pocht darauf, dass verblühte Stauden auch weiterhin erstmal stehen bleiben: "Ich weiß, es sieht nicht so schön aus und und und, aber alle Welt will die Natur retten. Dann muss man auch da mal eineinhalb Augen zudrücken und sagen nein, es bleibt so." Denn in den Stauden wachsen noch immer Insekten heran, die eine Chance verdienen zu schlüpfen, so der Experte.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Wenn sich im März die warme Wetterlage stabilisiere, könne mit dem Saubermachen begonnen werden. Aber auch dann nur mit Schere und Sichel – die abgeschnittenen Teile sollten weiterhin nicht gehäckselt werden, da sich darin noch immer Insekten befinden könnten.

Finger weg vom Rasen

Nicht nur bei den Stauden, auch beim Rasen muss der Aufräum-Eifer noch ein bisschen zurückgesteckt werden. Konrad betont, dass nicht nur er, sondern auch andere Experten raten, sich erst dann um das Moos im Rasen zu kümmern, wenn der Rasen in der Wachstumsphase ist. Und das sei erst ab Mitte März.

Wer zu früh beginnt, werde sich später wundern, warum so viel gedüngt werden müsse, so viel gegossen und warum der Rasen nicht so schön sei. Konrad sagt: "Finger weg, wir haben noch vier Wochen Zeit."

Blüten oder keine Blüten

Bei den Sträuchern im Garten kann unter Umständen auch jetzt schon ein bisschen angepackt werden. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn Strauch ist nicht gleich Strauch. Beim Sommerflieder zum Beispiel empfiehlt Konrad einen kräftigen Rückschnitt, damit am neuen Trieb Blüten wachsen. Auch Beerensträucher können geschnitten werden: Hier wird am besten das alte, faltige und braune Holz beschnitten.

Der Gartenexperte warnt jedoch vor dem sogenannten "Hausmeisterschnitt", bei dem mit der Motorsäge alles auf eine Höhe geschnitten wird. Einige Hortensiensorten haben ihre Blüten nämlich bereits im vergangenen Jahr gebildet, ein kräftiger Schnitt würde hier auch die Blüten mit abschneiden. Das gilt allerdings nicht für alle Hortensiensorten, die Rispenhortensie beispielsweise treibt auch am neuen Trieb.

Wer aus Versehen den falschen Strauch geschnitten hat, muss aber nicht direkt den Kopf in den Sand stecken. Beim Schneiden geht es laut Konrad nicht um das Überleben der Pflanzen, sondern nur um die Blüten: "Die Pflanzen gehen nicht kaputt, die sterben nicht. Nur will ich Blüten oder will ich keine?"