Wenn Sie jetzt denken, im Garten im Spätherbst die Füße hochlegen zu können, haben Sie sich getäuscht. SWR1-Gärtner Hans Willi Konrad hat noch eine To-do-Liste, die abgearbeitet werden muss.

SWR1: Pflanzenschutz im Herbst - muss das sein?

Hans Willi Konrad: Viele Dinge bleiben im Herbst liegen oder hängen wie die sogenannten Fruchtmumien. Das sind ausgetrocknete Früchte wie Äpfel, Pflaumen, Kirschen oder auch Birnen, die noch am Baum hängen und vor sich hin gammeln. An diesem Obst kann sich wunderbar ein Pilz vermehren.

Kirsch-"Fruchtmumien" am Baum dpa Bildfunk Picture Alliance

Das nächste wären die klassischen Mehltau-Triebe an den Obstbäumen oder Stachelbeerhecken und -sträuchern. Die Triebe schimmern dann weißlich und müssen abgeschnitten und über den Kompost entsorgt werden.

Sollten Sie sich wundern, dass sich über das Jahr Ihr Kohlgemüse nicht richtig entwickelt hat, schauen Sie sich die Wurzeln an. Sollten dort dicke Geschwülste entstanden sein, kann das zum einen ein Schädling oder auch Kohlhernie sein. Das muss unbedingt raus aus dem Garten und über die Biotonne entsorgt werden.

SWR1: Wenn ich diese Fruchtmumien am Baum hängen lasse, was passiert dann?

Konrad: In diesem Obst überdauern die Krankheitserreger und gehen in den Früchten sozusagen in den Winterschlaf. Daraus entwickeln sich dann Dauersporen, denen dort auch sehr kalte Temperaturen nichts ausmachen. Wenn der Frühling kommt, erwachen dann auch die Sporen und können die neuen Blüten und späteren Früchte infizieren.

Laub sollte vor dem Winter unbedingt vom Rasen entfernt werden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ähnliches gilt für das Falllaub unter meinem Obstbaum, wo Schorf zu finden war. Schorf ist eine Pilzkrankheit, die sich auch auf die Früchte übertragen kann. Das gilt auch für Rosenblätter, die mit einer Pilzkrankheit infiziert waren und die ich im Garten liegen lasse. Diese Blätter müssen entsorgt oder auf einem guten Komposthaufen verarbeiten werden.

SWR1: Muss ich jetzt auch im Herbst noch den Rasen mähen?

Konrad: Wir hatten einen trockenen Sommer und viele Nährstoffe sind im Boden. Gras, und damit der Rasen, ist ziemlich strapazierfähig und hat in den letzten Wochen viel Wasser bekommen. Der Boden ist noch warm, also wächst das Gras weiter. Mein Tipp: Sie sollten nicht mit einer Rasenhöhe von über 10 Zentimeter in den Winter gehen. Sonst können sich wieder Pilze bilden und der Rasen fault im Winter vor sich hin. Im Frühjahr wundert sich dann der Gartenbesitzer, dass er dort weiße oder braune Flecken hat. Solange das Gras wächst, den Rasen wie bisher schneiden. Den Rasenschnitt kann man dann wunderbar auf die Beete und unter die Hecken streuen oder in den Kompost mischen.