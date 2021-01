Auch im Winter haben die Gärtner immer etwas zu tun: Geräte putzen und reparieren, Samentüten sortieren - oder mit einem Gartentagebuch beginnen.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad kennt die Probleme bei der Gartenplanung nur zu gut, denn wer kann sich die ganzen gesammelten Informationen und Erkenntnisse einfach so zu merken? "Ich behaupte, im Jahr drauf ist da nur noch eine weiße Fläche und die Festplatte gelöscht". Also, den Stift gezückt und jetzt mit dem Gartentagebuch loslegen.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Was gehört rein?

Wer ein Tagebuch führen möchte, kann dort beispielsweise eintragen, wann die Obstblüte begonnen hat oder wann die Forsythien blühten. "Es gibt phänologische Termine, die mir ungefähr sagen, wie weit die Witterung im Jahr fortgeschritten ist", so SWR1 Gärtner Hans Willi Konrad. In ein Tagebuch gehören auch Informationen, wann es Frost gab - trat er beispielsweise nochmal im Mai auf und wie lange dauerte er? Wichtig ist auch, ob und an welchen Pflanzen Krankheiten und Schädlinge aufgetaucht sind. Welche Maßnahmen habe ich dagegen getroffen und hatte ich damit Erfolg? Oder wie und was habe ich gedüngt?

Besonders wichtig

Interessant und ganz wichtig ist auch die Fruchtfolge. Das heißt, der Gärtner schreibt auf, in welchem Beet er welche Sorte gepflanzt hat. Fruchtfolge bedeutet, dass ich nicht jedes Jahr auf das gleiche Beet die gleichen oder verwandten Kulturen pflanze. Beispielsweise sollte in einem Beet nach dem Weißkohl, kein Rotkohl gepflanzt werden. Die Festlegung der Fruchtfolge ist besonders wichtig für noch unerfahrene Gartenanfänger und grundlegend für die Gartenarbeit.

Wichtig bei der Gartenplanung: Die Fruchtfolge im jeweilen Beet. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch Planer

Das Tagebuch soll aber nicht nur ein Rückblick sein, sondern kann auch für die Garten-Planung genutzt werden. Wer seine Ideen festhalten will, zum Beispiel welche Radieschen-Sorte im kommenden Jahr angepflanzt werden soll, kann das Tagebuch dafür nutzen.

Hans Will Konrad empfiehlt für das Tagebuch ein DIN A4-Ordner oder -Heft mit karierten Blättern zu nutzen. Das Papier sei ideal für mögliche maßstabsgetreuen Zeichnungen und man könne damit die Größenverhältnisse besser festhalten - zwei Kästchen entsprechen einen Zentimeter.

Einkaufsbewertung

Wer sich auf den nächsten Sameneinkauf vorbereiten möchte, klebt dort idealerweise auch die bereits genutzten Samentütchen mit einer entsprechenden Bewertung ein. Sollten die Samen in der letzten Saison nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, weiß der Gärtner dann: Von diesem Produkt lasse ich zukünftig die Finger. "Dann habe ich gleich ein Bild vor mir und weiß, das hat wunderbar geklappt - oder auch nicht", so die Tagebuch-Erfahrungen des SWR1-Gärtners Hans Willi Konrad.

Digitale Varianten

Wer sein Tagebuch lieber digital führen möchte, kann auf eine Vielzahl von Programmen und Apps zurückgreifen. Da es in den Stores eine große Auswahl der digitalen Helferlein gibt, sei hier nur beispielhaft die Android-App "Gardroid – Gemüsegarten" genannt, die von vielen Nutzern positiv bewertet wurde. Apple-Nutzer können beispielsweise die App "Gartenplaner fürs Gemüsebeet" testen, ob sie für ihre Ansprüche die richtige Anwendung ist. Oftmals ist die Basis- oder Test-Version kostenlos und in ihren Funktionen eingeschränkt. Über sogenannte In-App-Käufe kann aber die Funktion erweitert werden.