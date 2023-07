Dürre betrifft auch die Gärtner

Der vergangene Sommerregen war eigentlich nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Es regnet zu wenig in Rheinland-Pfalz, die Böden sind zu trocken und teilweise müssen wir schon von Dürre reden.

Das ist nicht nur für Landwirtschaft ein Riesenproblem, sondern auch für die viele Gärtner. Wie Sie bei sich im Garten entgegensteuern können, weiß SWR1 Gartenexperte Hanns-Willi Konrad.

Gemüsebeete benötigen während der heißen Jahreszeit besonders viel Wasser und Pflege. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Frühsorten anpflanzen

Es wichtig zu überlegen, was Sie persönlich in ihrem Garten überhaupt brauchen. Müssen Sie einen Rasen haben oder im Sommer Kohl kultivieren? Vielleicht wäre es auch eine Alternative die heißen Monate Juni bis August irgendwie zu umschiffen, indem Sie schon früher Gemüse anbauen. Einige Frühsorten können beispielsweise in einem Gewächshaus oder abgedeckt unter Fliesen schon Ende Februar bis in den März hinein angebaut werden. Oder eben später, ab Ende August. So könnten Sie versuchen dem hohen Wasserverbrauch, der Hitze und dem ganzen Ärger entgegenzuwirken.

Ideale Gemüse für den frühen Anbau sind:

Rettich

Radieschen

Schnittlauch

Bestimmte Salate

Spinat

Bohnen

Karotten

Nur, wenn es schmeckt

Wichtig bei der Auswahl ist aber auch, dass die Familie die Gemüsesorten auch mag — was nutzt der Mangold, wenn die Hälfte ihn nicht mag? Daher vorab genau überlegen, was im Garten bei 33 Grad und im Schatten wirklich angebaut werden soll. Vielleicht wäre sonst auch ein schattiges Plätzchen mit einem kühlen Getränk in der Hand die bessere Entscheidung, so der Gartenexperte.

Über unseren Gartenexperten

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) ist der SWR1 Gartenexperte. Jede Woche hat er interessante Tipps für alle Garten- und Pflanzenliebhaber parat.