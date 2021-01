per Mail teilen

Viel ist zurzeit im Garten nicht zu tun - deshalb lohnt es sich nun, die Gartengerätschaften zu überprüfen, um für den Frühling gewappnet zu sein. SWR1-Gartenexperte Hans-Willi Konrad erklärt, worauf Sie achten sollten.

Trotz Kälte und Winter können Sie jetzt im Garten Gehölze schneiden und Pflanzen auf den Frühling vorbereiten. Besonders gut eignet sich die kalte Jahreszeit auch, um die ganzen Gartengeräte zu überprüfen und gegebenenfalls auszuwechseln.

Geräte kontrollieren beugt Unfällen vor

Hans-Willi Konrad rät, das gesamte Werkzeug mal genauer anzuschauen. Dazu zählen Scheren und Sägen, aber auch Leitern sollten hin und wieder überprüft werden. Denn etwa 200.000 Gartenunfälle gibt es in Deutschland pro Jahr und besonders häufig kommt es neben Schnittwunden zu Stürzen.

Häufigste Unfallursachen:



Verletzungen durch scharfe oder spitze Gegenstände (43 %)

Stürze (26 %)

Zusammenstöße (13 %)

Körperliche Überanstrengung (7 %)

Woran erkenne ich eine defekte Astschere?

Wenn die Schere stark Rost angesetzt hat, wenn sie hakt, quietscht oder wackelt, sollte die Schere langsam ihren Weg zum Altmetall antreten. Ganz besonders schlimm sei es, wenn das Werkzeug von minderer Qualität ist und ganze Scherenblätter oder Griffe ausleiern und nachgeben, sagt Konrad.

Auch Elektrogerätschaften müssen kontrolliert werden

Insbesondere motorbetriebene beziehungsweise elektrische Gerätschaften sollten Sie regelmäßig überprüfen, beschädigte Rasenmäher und Co. können nämlich lebensbedrohlich sein.

Wer Schäden am Kabel oder Gehäuse entdeckt, für den ist eine Fachwerkstatt die richtige Adresse für die Reparatur. Reinigen sollten Hobbygärtner und Heimwerker Elektrogeräte am besten mit einem Handfeger und nicht mit Wasser, da dieses nicht in den Motorraum oder die Elektrik eindringen darf.