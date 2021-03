per Mail teilen

Frisch, unbehandelt und selbst gezogen, das wünschen wir uns von unserem Salat oder Gemüse. Wer keinen Garten hat, kann auch auf die Fensterbank ausweichen. SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad hat die passenden Tipps.

Grundsätzlich sieht Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum für Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) kein Problem darin, Salat im Garten oder auf dem Balkon selbst zu ziehen. Problematisch können dabei nur die nicht ganz optimalen Anbau-Bedingungen sein, so der Experte. Konrad beruhigt aber: "Letztlich ist es nicht schlimm, wenn dabei keine A-Ware rauskommt. Ich will meinen Spaß damit haben und man kann das Zeug essen."

SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR H.W. Konrad

Das wächst auf der Fensterbank

Was die Auswahl der Gemüse-, Kräuter- oder Salat-Sorten angeht, müssen allerdings Abstriche gemacht werden, räumt der SWR1-Gartenexperte ein. Am besten eignen sich die Klassiker, wie zum Beispiel Kresse: "Ich sag es mal böse: Die kann ich heute aussäen und morgen ernten,“ kommentiert Konrad. Aber auch Radieschen und sogar kleine Zwiebel oder Knoblauch gedeihen überraschend gut am Fenster.

Und dann hat der Experte noch einen "exotischen" Tipp: "Ich habe unbehandelten Weizen beim Bauern gekauft, den über Nacht in Wasser eingelegt und ihn im Topf auf der Fensterbank gezogen. Und nach zwei Tagen war die ersten Keimlinge schon da."

Pflanzgefäße und Erde

Wer Keimlinge auf der Fensterbank ziehen möchte, der kann auf vorgefertigte Keimschalen setzen. Einfacher und günstiger geht es aber mit einer Schüssel und einem feuchten Keim-Vlies. Auch was die Auswahl der Erde angeht, muss es nicht zwingend teuer sein. "Da kann ich meine normale Blumenerde verwenden," erklärt Hans-Willi Konrad und fährt fort: "Weil ich so ein Sparbrötchen bin, mache ich sogar noch zur Hälfte Sand dazu und die Sache ist gegessen."

Ein einfacher Topf und normale Erde - mehr braucht es nicht, sagt der Experte. SWR

Zeitfrage

Ein bisschen Geduld braucht der Fensterbank-Gärtner dann aber trotzdem, mahnt der SWR1- Gartenexperte. Drei bis vier Wochen brauche der Salat von der Fensterbank dann doch, bis er reif für die Ernte ist, so Konrad: "Man will ja auch ein bisschen was ernten und nicht das erste bisschen Grün gleich wegfuttern."