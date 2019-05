5 Dinge, die Sie beim Grillen mit Gas beachten sollten Damit der Grill nicht Feuer fängt

Ob der Druckregler richtig an die Gasflasche angeschlossen wurde, lässt sich eigentlich ganz einfach feststellen, erklärt Jason Mönkemeyer, Fachberater im Grillforum Valentin in Mainz. "Wenn er sich von Hand nicht mehr weiterschrauben lässt, ist er fest. Genau so fest sollte er sein, nicht mehr und nicht weniger." Zum Werkzeug sollte man erst gar nicht greifen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, verteilen Sie etwas Seifenlauge auf dem Anschluss: Bilden sich Bläschen, ist er undicht.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Beschaffenheit des Schlauchs. Weist er abgenutzte Stellen auf oder fühlt er sich rau an, tauschen Sie ihn aus. "Gerade wenn die Gasflasche länger steht und der Schlauch über Monate in derselben Position ist, kann er in den Biegungen porös werden", so Mönkemeyer. Werfen Sie bei älteren Geräten ruhig auch einen Blick aufs Herstellungsdatum, das standardmäßig aufgedruckt ist.