Geld vermehren: 5 Alternativen zum Sparbuch

Sparbuch und Girokonto sind in Deutschland so beliebt wie seit Jahren nicht mehr. Dabei gibt es viel bessere Anlagemöglichkeiten, wenn bestimmte Tipps beachtet werden.

Aktien

In allen Statistiken erweisen sich Aktien als die beste Geldanlage. Langfristig haben sie immer mehr Rendite abgeworfen als die klassischen Geldanlagen, auch zu Zeiten höherer Zinsen. Nach einer Berechnung der deutschen Verbraucherzentralen haben Aktien in der Vergangenheit vier Prozent mehr abgeworfen.

Unabhängig von Kursschwankungen bekommen Anlegerinnen und -anleger eine Dividende. Also einen kleinen Anteil vom Gewinn der Firma, von der sie Aktien gekauft haben. Zu den Basistipps gehört, sein Investment möglichst breit zu streuen und niemals nur auf eine oder wenige Aktien zu setzen.

Außerdem darf Aktiengeld nie bald wieder gebraucht werden, weil sonst möglicherweise trotz Kursverlusten verkauft werden muss. Der große Vorteil dieser Anlageform: Jedes Geldinstitut bietet Beratung und entsprechende Anlageprodukte, gestaffelt nach Risikoklassen. Das macht es gerade für Einsteiger sehr einfach. Für Aktiendepot und -kauf fallen jedoch meistens Gebühren an.

Kryptowährungen

Verbraucherschützer raten Privatanlegerinnen und -anlegern regelmäßig davon ab, in Kryptowährungen zu investieren. Höchstens mit ein wenig Spielgeld, um die Sache mal zu testen. Der Grund: Diese virtuellen Währungen sind hochspekulativ. Sie werden von keiner Bank reguliert und orientieren sich an keiner realen Währung. Ein Tweet von Tesla-Chef Musk kann zum Beispiel den Bitcoin-Kurs extrem schwanken lassen. Sollten sich immer mehr Länder darauf einigen, dass Kryptowährungen keine offiziellen Zahlungsmittel sind, wird deren Kurs stark fallen.

Auf einem Monitor ist Kursverlauf des Bitcoin auf der Kryptobörse bybit zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Becker

In den kommenden Jahren wird es vermutlich immer mehr Zertifikate, also aktienähnliche Papiere, geben, mit denen Anleger sich an Kryptowährungen beteiligen können, ohne diese selbst zu besitzen. Das geht auch mit sehr wenig Geld, und das Risiko kann - zum Beispiel über den automatisierten Verkauf ab einem bestimmten Verlust - verringert werden.

Immobilien

Bei kaum einer Anlagemöglichkeit gehen die Expertenmeinungen so weit auseinander wie bei Wohneigentum. Die einen erwarten, dass hier bald eine Blase platzt und die Preise enorm fallen werden. Die anderen gehen davon aus, dass die Nachfrage langfristig höher bleibt als das Angebot und Häuser und Wohnungen noch teurer werden.

Klar ist: Die Preise sind im Schnitt seit vielen Jahren gestiegen - daran hat auch Corona nichts geändert, entgegen aller Vorhersagen. Viele Immobilien haben sich in den vergangenen Jahren im Wert verdoppelt, jetzt einzusteigen wäre also teuer. Auf der anderen Seite sind Finanzierungen (noch) sehr günstig, auch das könnte sich mit langsam ansteigenden Zinsen in den kommenden Jahren wieder ändern. Wer eine Immobilie als Anlage kauft, um sie zu vermieten, sollte sich das vorab auf jeden Fall gründlich durchrechnen. Oft amortisiert sich der Kauf erst später als man glaubt.

Niedrige Zinsen treiben seit Jahren den Immobilienmarkt an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Gold

Das bekannteste Edelmetall hat als Wertanlage einige Vorteile. Es wird wohl nie völlig wertlos, im Gegensatz zu der - sehr theoretischen - Perspektive, dass Bargeld aufgrund einer extremen Inflation einmal nichts mehr wert sein könnte. Allerdings schwankte der Goldkurs in der Vergangenheit sehr stark, und langfristig hat eine Anlage in Gold weniger Rendite abgeworfen als eine solide, also risikoarme, Investition in Aktienfonds.

Anlageexperten raten daher dazu, nur von einem kleinen Teil des verfügbaren Geldes Gold zu kaufen, von etwa fünf bis maximal zehn Prozent. So könnten Aktien ein Stück weit gegen Wertverlust abgesichert werden, weil sich Gold oft gegensätzlich zu Aktienkursen entwickelt.

In den letzten 20 Jahren schwankte der Goldpreis zwischen rund 300 und 1750 Euro. unsplash

Kunst & Co

Jeder kennt die Geschichte von der teuren Uhr, deren Wert sich vervielfacht hat. Oder von Großmutters Kommode, die teuer verkauft wurde. Es gibt tatsächliche viele Sammlerstücke, die sich als Wertanlage entpuppt haben, bis hin zum teuren Oldtimer. Problem: Hier muss man sich im jeweiligen Bereich extrem gut auskennen. Inzwischen gibt es so viele Luxusuhren, dass nicht jede neue automatisch im Preis steigt.

Der Merlin ist ein Oldtimer-Nachbau für Liebhaber britischer Roadster-Klassiker. SWR

Auch an alten Autos kann viel gepfuscht worden sein, ohne dass ein Laie das auf den ersten - oder zweiten - Blick sieht. Sammlerstücke sorgen regelmäßig für schöne Storys, eignen sich aber für normale Privatleute nur selten als Anlage.