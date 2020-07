Wenn die Aprikosen schrumpeln und die Himbeeren einfallen, wird es höchste Zeit, die Früchte haltbar zu machen. Was man dabei beachten sollte.

Sommerfrüchte sind meist relativ weich und nicht lange lagerfähig. Das gilt für fast alle Beeren. Ausnahme: Kulturheidelbeeren. Die kann man im Kühlschrank etwa zwei Wochen aufheben. Johannisbeeren und Stachelbeeren sind auch noch relativ robust und nicht so extrem druckempfindlich. Deshalb halten sie im Kühlschrank etwa eine Woche durch. Die anderen Beeren machen schon nach etwa zwei Tagen schlapp: Sie verlieren an Aroma.

Extrem empfindlich sind auch Aprikosen. Auch sie gehören in den Kühlschrank und halten nur ein, zwei Tage durch, wenn sie sehr reif sind. Dann duften sie süß und der Kern lässt sich leicht herauslösen. Sind die Aprikosen noch nicht ganz reif, lässt man sie am besten bei Zimmertemperatur ein bis zwei Tage nachreifen.

Frische Erdbeeren verlieren schnell an Aroma

Im Sommer sehr beliebt sind Erdbeeren. Jetzt werden die weicheren Sorten mit dem vollen Sonnenaroma reif. Allerdings gibt es diese geschmacklichen Highlights nicht mehr so oft, weil die meisten Bauern auf frühe Sorten setzen und hohe Sommertemperaturen den Erdbeeren zusetzen. Erdbeeren verlieren quasi stündlich nach der Ernte an Aroma. Deshalb ist hier Frische besonders wichtig.

Tipp: Beeren und anderes Sommerobst immer ungewaschen aufbewahren und erst kurz vor dem Genuss abspülen. Aber nicht lange im Wasser liegen lassen!

Einheimische Sommerfrüchte haben den enormen Vorteil, dass sie keine weite Anreise haben und pflückfrisch in die Supermärkte und Marktstände kommen. Deswegen können sie auch anders als Importware reif geerntet werden. Das bringt geschmacklich enorme Vorteile. Denn vollreife Früchte schmecken intensiver und enthalten mehr Nährstoffe. Sommerobst reift nicht nach. Lediglich Stachelbeeren sind eine Ausnahme. Unreife geerntete Früchte kriegen innerhalb von 14 Tagen nochmal einen Reifeschub.

Rohe Früchte zu Marmelade oder Salsa verarbeiten

Was Sie nicht sofort naschen können, muss verarbeitet werden. Warten Sie nicht zu lange damit, wenn Sie die Früchte roh nutzen wollen. Schöne reife Früchte ohne schadhafte Stellen werden zu kalt gerührter Marmelade oder frischer Salsa.

Rezepttipp: Kaltgerührte Marmelade Kalt gerührte Marmelade schmeckt besonders fruchtig und intensiv SWR Sabine Schütze Optimal sind weiche, saftige Früchte wie Erdbeeren, Aprikosen, Himbeeren oder Brombeeren. Die Früchte werden gewaschen, entkernt und klein geschnitten. Dann speziellen "Gelierzucker ohne Kochen" hinzufügen - Mengenangaben auf der Packung beachten! - und mit dem Pürierstab pürieren. In Gläser füllen und gut verschließen. Im Kühlschrank ist die fixe Marmelade ca. 14 Tage haltbar.

Leicht angedrücktes Obst wird am besten gekocht

Leicht angedrückte und länger gelagerte Früchte werden am besten gekocht. Entweder Sie verarbeiten die zu Marmelade und Gelee. Oder Sie machen leckere Chutneys daraus. Auch für Kuchen, in denen die Früchte mitgebacken werden, sind sie gut geeignet. Marmelade kochen lohnt sich ganz besonders, wenn Sie in einem Überfluss an Früchten schwimmen.

Tipp: Kochen Sie nicht einfach nur Aprikosenmarmelade, sondern versuchen Sie sich an mehreren Varianten: Aprikosen pur, Aprikosen-Gin-Marmelade, Aprikosen-Zitronenmelisse-Fruchtaufstrich.

Auch einfrieren ist möglich. Dafür wird das Obst gut gewaschen und abgetropft, ohne faule Stellen eingetütet und tief gefroren. Damit das Durchfrieren nicht zu lange dauert, bereiten Sie besser kleinere Portionen vor.

Aufgetaute Früchte sind oft matschig, aber immer noch gut für Püree

Allerdings werden dabei alle empfindlichen und wasserreichen Obstsorten unansehnlich matschig, wenn sie wieder aufgetaut werden. Wenn das Wasser gefriert, wachsen spitze Eiskristalle, die die Zellwände der empfindlichen Früchte durchstechen und zerstören. Deshalb läuft der Obstsaft aus und die Früchte sehen aufgetaut nicht mehr gut aus. Qualitativ sind sie trotzdem in Ordnung und können noch gut für Pürees oder Smoothies genutzt werden oder für kalt gerührte Marmelade. Die Früchte vorher einzeln auf einem Tablett tiefzufrieren, bevor sie in die Tüte kommen, lohnt übrigens nicht. Sie werden aufgetaut genauso matschig sein, wie die, die direkt zusammen in die Tüte kommen.

So viel Gesundes steckt in den kleinen Früchtchen