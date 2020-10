Am 14. Oktober startet die Frankfurter Buchmesse. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung dieses Jahr überwiegend digital statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihre Lieblingsautoren trotzdem live erleben können.

Normalerweise wird die Frankfurter Buchmesse mit einer großen Feier und dem traditionellen "Hammerschlag" eröffnet. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie nur eine kleine Eröffnungsfeier geplant. Das Partnerland Kanada hat seinen Auftritt bereits auf das kommende Jahr verschoben. Einige Museen und Ausstellungen halten trotzdem am Themen-Motto "Kanada" fest.

So wird seit dem 25. September im Frankfurter Kunstverein die Videoinstallation "Phase Shifting Index (2020)" des Kanadiers Jeremy Shaw ausgestellt. Außerdem soll es virtuelle Einblicke als Vorgeschmack auf die Buchmesse 2021 geben. Alle weiteren Kanada-Ausstellungen finden sie hier im Überblick.

Frankfurter Buchmesse 2020 dpa Bildfunk Picture Alliance

Livestreams

Die Eröffnungsfeier der Buchmesse wird am Mittwoch, den 14. Oktober, ab 17.30 Uhr als Live-Stream über die Webseite der Frankfurter Buchmesse und bei YouTube zu sehen sein. Die Veranstalter der Buchmesse übertragen online am 17. Oktober ab 09.30 Uhr zwei Bookfest-Digital Kultursendungen zu verschiedenen Themengebieten wie Reisen, Essen oder Abenteuer. Die Veranstaltung wird ohne Publikum, dafür aber mit vielen Künstlern und Schriftstellern stattfinden.

So belebt wird es dieses Jahr in den Messehallen nicht werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Jens Kalaene/dpa

Bookfest-City

In diesem Jahr wird ein entspannter Messebummel nicht uneingeschränkt möglich sein. Ein Teil der Veranstaltungen rund um die Buchmesse, findet mit Anmeldepflicht in der Frankfurter City statt. Bei den Veranstaltungen, die kostenlos in Frankfurter Museen, Hotels und Bars stattfinden sollen, sind unter anderem Auftritte von Schauspieler Helmut Zierl, Komiker Max Giermann und Tageschau-Sprecherin Linda Zervakis geplant.

ARD-Bühne

In der Festhalle der Messe Frankfurt wird die Bühne der ARD zu finden sein. Von dort aus wird auch das tägliche Programm per Livestream übertragen. Auf der Bühne werden unter anderem Meteorologe Sven Plöger sowie die Autorinnen Alice Schwarzer und Autorin Cornelia Funke auftreten. Wer vor Ort an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss sich vorab um ein entsprechendes Tagesticket mit Sitzplatzzuweisung kümmern. Alle Veranstaltungen vor Ort finden unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Also Mund-Nase-Maske nicht vergessen!