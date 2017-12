Foto des Tages

Nikunj Pandey (l.) sitzt zusammen mit seinen Freunden an einer Straße in Neu Delhi (Indien). Die Atemmasken gehören in der indischen Megametropole längst nicht nur zum guten Ton, sondern sind lebensnotwendig. In dieser Woche sprengte die Luftverschmutzung dort alle Negativrekorde! Am 9. November wurde eine 30-fach höhere Luftbelastung gemessen, als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Experten vergleichen den Wert mit dem Rauchen mehrerer Schachteln Zigaretten pro Tag. In Indien sterben pro Jahr mehr als 2,5 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen der permanent zu hohen Luftverschmutzung, so die Experten weiter.