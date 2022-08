Rheinland-Pfalz ist so etwas wie die letzte Zuflucht für den Gartenschläfer. Nirgendwo sonst in Deutschland leben so viele der Tiere wie hier. Das zeigt ein Forschungsprojekt.

Der Gartenschläfer scheint sich in Rheinland-Pfalz also wohlzufühlen. Das Forschungsprojekt von BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz), Uni Gießen und der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung hat aber auch herausgefunden: Insgesamt gibt es immer weniger der Tiere. Und dort, wo sie eigentlich heimisch sind, in den Wäldern, leben sie immer seltener. Stattdessen werden sie immer öfter in Dörfern und Städten gesichtet.

Dazu erklärt Dominik Bartoscheck aus der SWR1-Umweltredaktion:

Zu wenige Verstecke und Höhlen in den Wäldern

"Grundsätzlich gefällt es Gartenschläfern überall dort, wo sie genügend zu fressen finden, wo sie Sichtschutz von oben haben, und wo es viele Verstecke gibt, also Spalten und Höhlen. Und die Vermutung der Wissenschaftler ist, dass diese Bedingungen mittlerweile gar nicht mehr so oft vorkommen in Wäldern. Vor allem, wenn sie forstwirtschaftlich sehr intensiv genutzt sind, und es dort wenige alte Bäume und Totholz gibt.

Viele Städte und Dörfer aber bieten genau diese Lebensräume, zumindest, wenn es dort eingewachsene Gärten gibt, mit alten Bäumen, Obstwiesen, Hecken, Holzstapeln und Schuppen. Und deswegen, so die Vermutung, haben die Gartenschläfer in Siedlungen mittlerweile genau den Lebensraum gefunden, der ihnen im Wald verloren geht.

Tiere sind selten zu sehen aber wunderschön

Warum trotzdem nur die Wenigsten von uns mal eines der Tiere gesehen haben dürften, erklärt Dominik Bartoscheck so:

"Das liegt daran, dass sie ihrem Namen alle Ehre machen. Die Gartenschläfer schlafen nämlich tagsüber, sie sind nachtaktiv. Und sie machen einen ziemlich ausgedehnten Winterschlaf von bis zu sieben Monaten! Man kann sie also eigentlich nur während der Sommermonate und nur nachts beobachten.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Wenn man dann aber mal einen Gartenschläfer sieht, dann ist das ein Erlebnis, denn die Tiere sind wunderschön: Sie sind etwa so groß wie ein Maulwurf, ihr Fell ist am Rücken grau und am Bauch weiß. Sie haben ziemlich große Ohren. Und am auffälligsten sind die schwarzen Ringe um die Knopfaugen. Das wirkt, als wären sie mit einer Zorro-Maske verkleidet."

Es steht also außer Frage, dass die Tiere ziemlich süß sind. Trotzdem ist nicht jeder Gartenbesitzer begeistert, wenn sich ein Gartenschläfer zeigt. Denn die Tiere kommen auf der Suche nach Unterschlupf gerne auch mal ins Haus, und können dann nachts ganz schön Lärm machen. Dazu rät Bartoscheck:

Zugänge und Verstecke zum Haus verschließen

"Auf jeden Fall sollte man versuchen, ihnen den Zutritt ins Haus so schwer wie möglich zu machen. Also Zugänge und Verstecke verschließen. Äste von Bäumen entfernen, die an oder übers Haus ragen, und die damit als Einstiegshilfe dienen könnten. Wer Vögel füttert, sollte die Futterstelle nicht nah am Haus aufstellen, denn das Futter lockt die Gartenschläfer unwillkürlich an. Und man kann auch versuchen, spezielle Nistkästen für Gartenschläfer im Garten aufzuhängen, um ihnen Ersatzquartiere anzubieten. In der Hoffnung, dass sie anschließend das eigene Haus möglichst verschonen."