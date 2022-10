Alexander Gerst exklusiv bei SWR1

Astronaut Alexander Gerst ist am 04.11.2022 im Technik Museum Speyer zu Gast. Wir sind mit dabei und stellen ihm Ihre Fragen.

Hoher Besuch in Rheinland-Pfalz. Raumfahrt-Star Alexander Gerst wird am Freitag, 4. November im Technik Museum Speyer erwartet. Astro-Alex wird dort die Ausstellung "Apollo and Beyond" erweitern.

Wir haben eine exklusive Audienz mit ihm im SWR1 Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr. Veit Berthold wird ihm dann schwarze Löcher in den Bauch fragen und natürlich können auch die SWR1 Hörer mit Alex Gerst sprechen. Keine Live-Schalte zur ISS, aber immerhin nach Speyer.

Was wollten Sie schon immer von einem Astronauten wissen?

Träumt man im Weltraum anders? Hatte er schon mal eine unheimliche Begegnung der dritten Art oder glaubt er zumindest an Außerirdische? Was ist sein Lieblingsessen aus der Tube? Alle Fragen sind erlaubt – gibt nur eine Bedingung: Sie müssten uns die Fragen jetzt schon schicken und dann sprechen Sie vielleicht nächste Woche schon mit Astro-Alex persönlich.