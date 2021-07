Eine solche Naturkatastrophe hat Rheinland-Pfalz noch nicht erlebt. Hunderte Häuser in den Flutgebieten wurden beschädigt, sind ganz zerstört oder unbewohnbar. Und viele Menschen verloren ihr Leben... Was da passiert ist, können wir alle kaum fassen. Aber es gibt eine unglaubliche Hilfsbereitsschaft. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns gefragt, wie sie helfen können. Und so geht's:

Auf dieser Seite haben wir die Spendenkonten von verschiedenen Hilfsorganisationen, Gemeinden und des Landes Rheinland-Pfalz zusammengefasst. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, Nummern und Konten. Spende = Musikwunsch Und mit ihrer Spende erfüllen Sie sich am Samstag und Sonntag – bei SWR1-Rheinland-Pfalz auch ihren Musikwunsch! Füllen Sie dafür das folgende Formular aus mit Ihrem Wunschtitel, dem Spendenbetrag und - wenn Sie möchten - mit einer Nachricht an uns. Mit etwas Glück ist Ihr Titel in der Sendung: "SWR1 Rheinland-Pfalz hilft den Opfern der Flutkatastrophe" dabei. Unser Sonderprogramm hören Sie am Samstag, 17. Juli und Sonntag, 18. Juli jeweils von 13 bis 24 Uhr.