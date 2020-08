Im Sommer reichen wenige Kilometern und die Windschutzscheibe ist mit Insektenleichen übersät. Dann ist oft auch der Scheibenwischer machtlos. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Windschutzscheibe spielend wieder sauber bekommen.

Richtiger Reiniger

Befüllen Sie im Frühjahr den Wischwasserbehälter Ihres Fahrzeuges mit einer Sommermischung. Das im Winterscheibenfrostschutz enthaltene Glycerin sorgt im Sommer für Schlieren und einen Schmierfilm. "Ist noch zu viel Wasser mit Frostschutz in der Waschanlage, hilft ein konzentrierter Zusatz mit Sommer-Reiniger", erklärt Philip Puls vom TüV-Süd. Dosieren Sie die Zusätze genau nach Anleitung, sonst drohen ebenfalls ein Schlieren. Von Hausmitteln wie Spiritus oder Schmierseife rät der Experte ebenfalls ab.

Regelmäßige Wäsche

Autowäsche auf der Straße ist vielerorts bei uns verboten. picture-alliance / Reportdienste Leber Gerhard

Waschen Sie Ihren Wagen im Sommer regelmäßig oder reinigen Sie zumindest die Scheiben von Hand. Das sorgt für klare Durchsicht. Experten empfehlen die Fahrt in die Waschstraße schon aus Umweltschutzgründen. Wer zu Hause wäscht sollte sich unbedingt über die lokalen Gegebenheiten informieren, denn nicht überall ist das Autowaschen auf der Straße oder dem Privatgrundstück erlaubt. Wer trotzdem wäscht riskiert ein saftiges Bußgeld.

Fliegenschwamm und Feinstrumpfhose

Hartnäckige Verschmutzungen auf Glasscheiben lassen sich leicht mit einem speziellen Fliegenschwamm entfernen. Der Schwamm ist aber nur für den Einsatz auf Glas konzipiert. Auf Plastikscheiben kann der Einsatz für Kratzer und im schlimmsten Fall sogar für blinde Stellen sorgen. Dies gilt besonders für die Streuscheiben von Scheinwerfern. Etwas schonender rückt das Hausmittelchen "Feinstrumphose" den Fliegenleichen zu Leibe. Bevor Sie also die alte Strumpfhose in den Müll werfen, können Sie damit auf Glasscheiben gute Ergebnisse erzielen.

Das an Tankstellen angebotene Scheibenwaschwasser leifert meist keine guten Ergebnisse. picture-alliance / Reportdienste Sabine Thielemann

Auf die "sanfte Tour"

Spätestens wenn die Scheiben aus Plastik, oder die Verschmutzungen auch in der Waschstraße nicht mehr weg gehen, ist Handarbeit angesagt. Für die schonende Grundreinigung der Autoscheibe brauchen Sie unbedingt einen Parkplatz im Schatten. Außerdem einen Eimer mit lauwarmem Wasser und Spülmittel, ein bis zwei alte Geschirrtücher und etwas Zeit:

Machen Sie die Geschirrtücher nass und legen Sie die Tücher ausgebreitet auf die Windschutzscheibe.

Warten Sie fünf bis zehn Minuten, bis auch hartnäckige Verschmutzungen gut eingeweicht sind.

Entfernen Sie Schmutzreste mit einem feuchten Mikrofasertuch.

Diese Methode funktioniert auch bei Plastik- oder Cabrio-Verdeck-Scheiben ohne Spätfolgen. Auf Glasscheiben sorgt bei Bedarf ein Spiritus-Reiniger oder Reinigungsschaum für streifenfreien Glanz. Vorsicht, scharfe Reiniger können Gummiteile, wie zum Beispiel Scheibendichtungen angreifen.

Experten raten zur regelmäßigen Wäsche in der Waschstraße. picture-alliance / Reportdienste Andrea Warnecke

Wischerblätter

Reinigen Sie ihre Wischerblätter ebenfalls regelmäßig von Hand. Verbrauchte Wischerblätter sollten zügig getauscht werden. Die Experten vom TÜV-Süd empfehlen hier etwas tiefer in die Tasche zu greifen: "Der höhere Preis lohnt sich in der Regel dank der längeren Lebensdauer und des besseren Wischerergebnisses. Manche Hersteller preisen das Naturgummi ihrer Wischblätter besonders an. Dabei ist synthetischer Kautschuk für die Scheibenreinigung nichts Schlechtes. Das Optimum stellen Zweistoff-Mischungen dar, bei denen der obere Teil des Wischgummis aus Synthetik besteht und der auf der Scheibe liegende aus Naturgummi. Diesen Modellen macht auch Sommerhitze nicht so viel aus."