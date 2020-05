Viele Urlaubsländer wollen bald wieder ihre Grenzen öffnen, um Touristen zu begrüßen. Doch in Corona-Zeiten ist das Fliegen anders als sonst. Worauf sich Sommerurlauber einstellen müssen.

Mit dem Flieger zum Ferienziel gehörte in den vergangenen Jahren für viele zum Urlaubsalltag. So startete die Auszeit von Job und Alltag. In Corona-Zeiten ist einigen aber mulmig zumute, auch wenn das Reisen in entferntere Länder bald wieder möglich ist. Denn im Flugzeug sitzt man meist stundenlang mit Fremden zusammen.

Ob die Gefahr, sich im Flieger anzustecken, höher ist als anderswo, könne derzeit abschließend zwar nicht gesagt werden, sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. Aber schon vor dem Showdown sei geflogen worden und große Ausbrüche in einem Flugzeug seien ihm nicht bekannt. "Im Augenblick sieht es eher so aus, dass das Fliegen einigermaßen sicher ist. Aber da muss man - wie bei vielem - erst einmal gucken, wie es aussieht, wenn jetzt wieder hochgefahren wird."

Das Fliegen an sich ist aus seiner Sicht auch nicht das eigentliche Problem: "Eher ist das Problem, dass Infizierte wieder was einschleppen." Die Ausbreitung des Coronavirus weltweit sei initial durch Flugreisen möglich gewesen.

Lufthansa setzt auf Hygienepläne

Die Lufthansa, Deutschlands größte Airline, verweist auf Hygienepläne und die Technik, um Infektionen an Bord zu verhindern. Das Risiko, sich anzustecken, sei "extrem gering", sagt ein Sprecher. Er verweist auf die Filter in den Klimaanlagen der Flugzeuge. Sie würden Staub, Bakterien und eben Viren aus der Luft gefiltert.

Zudem würde der Flieger mehrfach am Tag gründlich gereinigt. Bei einem Verdachtsfall mit einer hochinfektiösen Erkrankung sei darüber hinaus eine spezielle, zusätzliche Desinfektion des Flugzeugs vorgeschrieben, sagt der Lufthansa-Sprecher. Um den Abstand zu wahren, würden Mittelplätze bei der Buchung und dem Check-In nicht belegt. Busse für die Fahrt zum Flieger würden nur dann eingesetzt, wenn unbedingt nötig und dann in ausreichender Zahl.

Sollte ich Desinfektionsmittel mitnehmen?

Kleine Behälter mit Desinfektionsmittel tragen viele mittlerweile bei sich. Braucht es das auch im Flieger? Theoretisch sei eine Übertragung auch durch Oberflächen möglich, sagt Virologe Plachter. "Aber das Hauptrisiko ist der persönliche Kontakt - über Aerosole, über Tröpfchen." Wer sich besser mit Desinfektionsmittel fühle, solle es ruhig mitnehmen. "Es ist aber nicht das, was unbedingt notwendig ist."

Im Flughafen, am Gate und im Flugzeug empfiehlt der Virologe, die Verhaltenstipps zu beachten, die auch am Boden gelten - also, Maske tragen und Abstand halten. Ob es besser ist, nicht auf dem Mittelplatz zu sitzen, ist aus Sicht des Virologen noch nicht erwiesen. Plachter empfiehlt, die Maske auch während des Fluges aufzulassen. Urlauber sollten mehrere Masken mitnehmen und sie in der Luft immer mal wieder wechseln.

Weniger Service an Bord

Die Lufthansa hat das Maskentragen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen schon zur Pflicht gemacht. Auch die Flugbegleiter der Airline haben während der Arbeit Nase-Mund-Schutz auf.

Passagiere müssen sich in diesen Zeiten auf weniger Komfort an Bord einstellen. Die Lufthansa verzichtet etwa bei Europaflügen auf Getränkeservice, Kissen- und Deckenausgabe. Auf längeren Flügen außerhalb Europas ist der Getränkeservice laut Unternehmen reduziert.

Selbstversuch von Report Mainz

Viele neue Regeln, die das Fliegen anders machen als bisher. Doch noch klappt offenbar nicht alles so wie geplant, wie der Selbstversuch eines Teams des ARD-Politmagazins Report Mainz zeigt. Die Journalisten sind nach Portugal geflogen. Schon beim Check-In und am Boarding-Gate am Flughafen in Frankfurt fielen ihnen viele Menschen ohne Maske auf, die auch noch dicht gedrängt zusammen standen. Es gab zwar Einweiser, aber die wirkten überfordert.

Im Flieger war der Mittelplatz dann immer wieder belegt. Das ist laut den EU-Vorgaben auch erlaubt, wenn der Flieger ausgebucht ist. Dann müssen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Beim Ein- und Aussteigen beobachteten die Journalisten dichtes Gedränge im Mittelgang.

Der ganze Bericht der Kollegen*innen von Report Mainz