Unsere Alltagsmasken können wir jetzt erstmal zuhause lassen. Ab Montag, 25. Januar, gilt die neue Corona-Schutzverordnung und wir müssen in Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens medizinische OP-Masken oder besser noch FFP2-Masken tragen.

FFP2-Maske dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Aber die sind gar nicht so einfach zu kriegen. In vielen Drogeriemärkten sind sie ausverkauft oder haben bei Online-Bestellungen eine lange Lieferzeit. Christoph Gaißmayer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat sich in Rheinland-Pfalz auf die Suche gemacht, ob und wo der Schutz noch zu bekommen ist.

SWR1: Sind genug FFP2-Masken für alle da?

Christoph Gaißmayer: Nein, momentan gibt es nicht überall Masken und sie fehlen in vielen Geschäften, aber auch in Online-Shops. Wir haben am 20. Januar beispielsweise über das Internet die Verfügbarkeit von Masken in den rheinland-pfälzischen Filialen einer Drogeriemarktkette geprüft. Ergebnis: Es waren nur vereinzelt Masken zu kaufen. Genauso ist die Lage bei einigen Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich, weil die Nachfrage aktuell so groß ist. Bei unserem Test wurden wir aber bei zwei großen Baumarktketten fündig. Dort können Masken online bestellt und dann in den Baumärkten vor Ort abgeholt werden. Da war das Angebot an diesem Tag sehr gut. Das kann sich natürlich ändern, wenn dort der Ansturm ankommt. Die Apotheken in Rheinland-Pfalz sind nach eigenen Angaben auch gut versorgt. Dort gibt es laut Apothekerverband ausreichend Masken zu kaufen.

SWR1: Wie erkenne ich denn, ob die FFP2-Maske echt und keine billige Fälschung ist?

Gaißmayer: Bei den FFP2-Masken sollte man auf die Kennzeichnung "CE" auf der Verpackung und der Maske achten. Daneben gibt es auch FFP2-Masken aus chinesischer Produktion. Ihr Qualitätsmerkmal ist die aufgedruckte Bezeichnung "KN95". Masken dieser Art, so Experten, sollte man aber nur in Apotheken kaufen. Wer sich für die günstigen OP-Masken entscheidet, muss auf die CE-Kennzeichnung achten.

SWR1: Die FFP2-Masken kosten circa 3 Euro das Stück. Wenn jetzt die Nachfrage steigt, werden sie dann nochmal teurer?

Gaißmayer: Davon muss man ausgehen. Mit Blick auf die neuen Corona-Regeln ist die Nachfrage bundesweit stark angestiegen. Das bedeutet, dass die Preise für die Masken auf mittlere Sicht tendenziell steigen werden. Damit man jetzt nicht zu viel zahlt, sollte man die Preise online vergleichen und bekommt damit schnell einen Überblick, wie viel eine Maske aktuell ungefähr kosten darf.