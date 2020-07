per Mail teilen

Endlich Ferien! Das heißt auch: Wie wird das Wetter? Eine alte Bauernregel hat darauf eine Antwort. Und die ist gar nicht mal so falsch, sagen die Meteorologen.

Viele Menschen schauen jedes Jahr am 27. Juni ganz genau in den Himmel. Dann ist nämlich Siebenschläfertag und eine bekannte Bauernregel besagt: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Aber kann man Bauernregeln überhaupt glauben?

"Auch wenn ich von vielen Bauernregeln nichts halte, diese ist eine der besseren - zumindest, wenn man weiß, wie man sie behandeln muss", sagt ARD-Wetterexperte Thomas Ranft. In der Zeit um den Monatswechsel Juni/Juli blieben Tiefs eher in der gleichen Region und auch Hochdruckgebiete setzten sich an einer Stelle fest. Die Folge: Das Wetter bleibt über längere Zeit beständig.

Wechselhafte Aussichten

Der Grund: Die Tage sind in dieser Zeit ungefähr gleich lang. Dadurch kommt immer etwa gleich viel Energie von der Sonne auf die Erde. "Keine große Änderung bei der Energiemenge, keine große Änderung bei der Wetterlage, das ist ganz vereinfacht gesagt der Gedanke", sagt Ranft.

Für Rheinland-Pfalz bedeutet das: wechselhafte Aussichten. Ein bisschen Sonnenschein, etwas Gewitter: Ideal für diejenigen, die sich den Freibadbesuch nicht von ein paar Regentropfen vermiesen lassen.

Das dürfte auch Blumen und Bäume freuen. Thomas Ranft geht davon aus, dass es in diesem Sommer nicht so heiß wird wie in den vergangen Jahren. "Danach sieht es bislang nicht aus - zum Glück für die Natur", sagt er.

Allerdings sind all dies nur Prognosen. Wie immer gilt: Es kann auch ganz anders kommen. Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass eine realistische Wettervorhersage nur bis zum vierten Folgetag möglich ist. Eine absolut sichere Vorhersage können weder Meteorologen noch Bauernregeln liefern.

Aber wer dem Siebenschläfer vertrauen schenken mag: Die Aussichten, in den Ferien in Rheinland-Pfalz viel Zeit draußen verbringen zu können, scheinen nicht die schlechtesten zu sein.