So werden ihre Fenster richtig sauber

Sonnenstrahlen fluten den Raum. Doch die sorgen nicht nur für Frühlingsstimmung, sondern zeigen auch, dass die Fenster mal wieder eine Reinigung verdient hätten. Wir sagen Ihnen, wie Sie wieder den Durchblick bekommen.

Fensterbank und Fensterrahmen zuerst

Vor dem eigentlichen Fensterputzen ist es wichtig, auch Fensterbank, Rahmen und den Innenraum zu säubern, sonst wird das Fenster beim nächsten Regen wieder schmutzig. Um den Boden zu schützen, können dort ein paar alte Handtücher ausgelegt werden. Anschließend mit einem Handfeger den groben Schmutz entfernen und mit einem sauberen Tuch und einer Mischung aus warmem Wasser, Spülmittel und Spiritus den Rahmen reinigen.

Das Wetter ist entscheidend

Auch beim Fenster gilt: Zunächst muss der grobe Schmutz weg. Dazu einfach ein weiches Tuch befeuchten und das Fenster großzügig abreiben. Erneuern Sie dabei das schmutzige Wasser regelmäßig. Wettertipp: Nicht bei starkem Sonnenschein putzen. Sonst trocknet das dreckige Wasser, bevor nachgewischt werden kann.

Keine Chemie nötig

Natürlich kann man auf einen der unzähligen Fensterreiniger setzen, den es in jeder Drogerie und jedem Supermarkt gibt. Aber auch eine Mixtur reicht aus. Dazu Spülmittel, Zitronensaft und etwas Spiritus in Wasser auflösen. Das löst Kalkpartikel auf und bringt die Fensterscheibe zum Glänzen. Um hartnäckigen Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen, kann Glasreiniger benutzt werden. Nach dem Säubern unbedingt mit einem Abzieher das überschüssige Wasser und Putzmittel von den Fenstern entfernen. Nur so bleiben die Fenster auch wirklich schlierenfrei. Mit einem Leder- oder Mikrofasertuch kann bei Bedarf noch nachpoliert werden.