Ein heißer Sommer und zeitweise starker Regen - die Rahmenbedingungen für einen guten Wein und eine frühe Lese haben 2020 gestimmt. Zuerst gibt es den Federweißen. Woran Sie eine gute Qualität erkennen, sagt Ihnen SWR1 Weinexperte Werner Eckert.

Beim Federweißen gibt es erhebliche Unterschiede. Als erstes stellt sich die ganz große Frage: Wie weit ist der neue Wein durchgegoren? Ist er noch ganz süß? Er braucht mindestens ein Prozent Alkohol - aber dann ist es eigentlich noch Traubensaft. Oder ist er schon ziemlich durchgegoren? Dann hat er vielleicht sieben, acht oder auch neun Gramm Alkohol und ist entsprechend rauh.

Traubensorten und Filtration spielen auch eine Rolle

Außerdem gibt es aromatische und eher neutrale Sorten. Gerade die früh gelesenen Trauben haben manchmal richtig stämmig Säure - der eine mag das, der andere nicht.

Und schließlich stellte sich noch die Frage: Ist dieser Federweißer stark filtriert und fast klar? Hat er noch die Flocken drin - die Federn - die dem Federweißen den Namen beschert haben? Auch diesen Unterschied schmeckt man.

Angaben auf dem Etikett

Die Vielfalt des Federweißen ist natürlich ein Problem, denn die kann man nicht in Zahlen fassen. Entsprechend ist es fast unmöglich, am Äußeren der Flasche zu erkennen, wie das Innere schmeckt. Die Deklarationsvorschriften für Federweißen sind angelehnt an den Wein. Eine Rebsortenangabe kann auf dem Etikett vorhanden sein - muss aber nicht. Zudem kann draufstehen "aus eigenem Lesegut", aber auch das ist keine Vorschrift.

Vorgeschrieben ist dagegen das Mindesthaltbarkeitsdatum. Allerdings streiten sich die Experten, wie lange Federweißer eigentlich Federweißer ist. Juristisch geht man von maximal drei Monaten aus - aber das ist praktisch viel zu lang. Die meisten Winzer geben sehr kurze Mindesthaltbarkeitsdaten von ein, zwei Wochen an, einfach weil danach das Produkt nicht mehr das ist, was der Verbraucher unter dem Namen Federweißer erwartet.

"Federweißer ist kein Industriebier"

Der Wandel, dem der neue Wein ständig unterliegt, ist übrigens ganz wichtig für die Produktbeschreibung. Das hat ein Gericht in Trier vor zwei Jahren festgelegt: Ist ein Federweißer so straff filtriert, dass er nicht mehr weitergären kann, also sozusagen zum "Dauer-Federweißen" wird, dann darf er diese Bezeichnung gar nicht mehr tragen. Denn ganz wesentlich ist eben, dass es ein vorübergehender Zustand ist.

Schließlich ist Federweißer kein Industriebier, das immer gleich hergestellt werden kann. Vielmehr ist der neue Wein noch so etwas Ähnliches wie ein Naturprodukt - und zwar ein sehr vergängliches.