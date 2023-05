Pflegemutter Katrin Lepke hat drei Kinder mit FASD adoptiert. Im SWR1 Interview berichtet sie, wie der Alltag läuft und was den Unterschied zu gesunden Kindern ausmacht.

Natürlich, Schwangere sollten keinen Alkohol trinken. Und trotzdem kommen jedes Jahr etwa 10.000 Kinder mit Folgeschäden durch Alkohol auf die Welt. Sie leiden unter sogenannten "Fetalen Alkoholsprektrumsstörungen" (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, kurz FASD). Katrin Lepke erzählt im SWR1 Interview, warum sie drei Kinder mit FASD adoptiert hat und wie der Alltag aussieht. Die Kinder sind inzwischen 21, 16 und 13 Jahre alt. Lepke ist außerdem stellvertretende Vorsitzende des Vereins FASD Deutschland e. V.

SWR1: Als Sie das erste Kind annahmen, wussten Sie nicht, dass es Schädigungen hatte. Wie haben Sie es dann gemerkt?

Katrin Lepke: Die Schädigung als solche haben wir tatsächlich nicht erkannt. Aber sie (die älteste Tochter) war halt sehr klein und sehr leicht. Sie hat viel geschrien, sehr unruhig und entwicklungsverzögert. Da haben wir uns schon unsere Gedanken gemacht und dann Wochen später die Diagnose Fetale Alkoholspektrumstörungen bekommen.

SWR1: ...und trotzdem oder gerade deshalb noch zwei weitere Kinder aufgenommen mit derselben Diagnose. Warum ist Ihnen das offenbar so wichtig?

Lepke: Wir haben keine eigenen Kinder. Wir wollten immer drei Kinder und dann lag es nahe, ein zweites Kind aufzunehmen. Da wurden wir gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, wieder ein Kind mit vorgeburtlicher Alkohol-Schädigung aufzunehmen. Da haben wir uns gesagt: "Wo eins groß wird, werden auch zwei groß." Dann haben wir unseren ersten Sohn aufgenommen. Beim dritten Kind haben wir dann gesagt: "Das passt. Und jetzt nehmen wir nur noch ein Kind mit FASD."

SWR1: Das klingt fast erfrischend locker und heiter. Trotzdem gibt es Schwierigkeiten. Welches sind die Hauptschwierigkeiten in Ihrem Familienalltag und im Alltag der Kinder?

Lepke: Das Hauptproblem sind tatsächlich bei allen drei Kindern die Hirnschädigungen. Alle drei haben die gleiche Diagnose, aber bei jedem wirkt sich das unterschiedlich aus. Unsere große Tochter hat Konzentrationsprobleme und Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Unser mittlerer Sohn hat extreme "Insel-Begabungen". Er hat ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden, was manchmal eben dazu führt, dass es nicht nur manchmal Streitereien gibt, weil er bestimmte Sachen anders sieht. Und unser jüngster Sohn ist insgesamt sehr entwicklungsverzögert. Mit seinen 13 Jahren ist er ungefähr auf dem Stand von einem sechsjährigen Kind.

Schwangere sollten keinen Alkohol trinken, denn man weiß: Je mehr starker Alkohol in der Schwangerschaft getrunken wird, desto eher ist eine Schädigung des Kindes zu erwarten. Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist eine schwere Schädigung des Kindes. IMAGO IMAGO / agefotostock

SWR1: Wenn Sie eine schwangere Frau sehen, die nach dem Motto handelt: "Ein Feierabendbierchen in Ehren kann niemand verwehren." Wie reagieren Sie?

Lepke: Da sträuben sich mir innerlich so ein bisschen die Haare, weil es keine sichere Grenze gibt, bei der keine Schädigungen passieren kann. Jeder Schluck Alkohol kann das ungeborene Kind schädigen. Und das können nicht nur körperliche Schäden sein, sondern auch Schädigungen des Gehirns. Da sich das Gehirn während der gesamten Schwangerschaft entwickelt, kann in jeder Phase der Schwangerschaft jeder Schluck Alkohol das Gehirn schädigen. Und ich wünsche es keiner Frau und keinen Eltern, dass sie erst am am eigenen Kind sehen, was alles passieren kann.

Deswegen muss Prävention in der Schule anfangen, und zwar für Mädchen und Jungs gleichermaßen. Denn auch die Jungs sind später als Väter in der Pflicht zu sagen: "Nein, es ist auch mein Kind, Du trinkst keinen Alkohol." Vielleicht erklären sie sich auch solidarisch und trinken während der Schwangerschaft auch keinen Alkohol.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.

Katrin Lepke in der Sendung "Kaffee oder Tee" vom 27.09.2022:

Hilfe und Beratung beim Informationsportal des FASD Deutschland e. V.