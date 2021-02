Am Montag, 22. Februar, war Christian Baldauf - der Spitzenkandidat der CDU - zu Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz, um die Hörer*innen-Fragen zu beantworten. Dabei war Baldauf auf viele Themen eingegangen, seine Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Die Bildung ist im Wahlkampf ein wichtiges Thema für die CDU. Baldauf sagte, "im Moment gehen über ein Drittel der jungen Menschen in die weiterführende Schule nach der vierten Klasse, sie können nicht richtig lesen und schreiben, über 40 Prozent nicht richtig rechnen". Hierbei stützt sich der CDU-Spitzenkandidat auf den IQB-Bildungstrend von 2016. Der IQB Bildungstrend wurde von der Kultusministerkonferenz der Länder beschlossen, um die Leistungen von Schülern zwischen den einzelnen Bundesländern besser miteinander vergleichen zu können.

Allerdings stehen in dem IQB-Bildungstrend so die Zahlen nicht drin. 13,8 Prozent der Viertklässler in Rheinland-Pfalz erfüllten demnach nicht die Mindestanforderungen im Bereich Lesen. Weitere rund 30 Prozent erfüllen die Mindeststandards gerade so. Die CDU hat hier diese beiden Werte addiert. Ähnlich sieht es auch im Bereich Rechtschreibung aus. Hier erfüllten laut IQB-Bildungstrend 2016 23,4 Prozent der Viertklässler die Mindeststandards nicht, ein weiteres Viertel gerade so. Auch bei den Mathematikkenntnissen hat die CDU die Schüler, die die Mindeststandards nicht erfüllten (15,8 Prozent) mit denen zusammengerechnet, die diese Mindestanforderungen gerade so erfüllten (knapp 30 Prozent).

Es ist also Auslegungssache, was "nicht richtig" bedeutet. Auffällig im Bildungstrend ist, Rheinland-Pfalz belegte im Ländervergleich immer Plätze in der unteren Hälfte. Bei den Rechtschreibfähigkeiten belegte Rheinland-Pfalz Platz 9, in Mathematik Platz 10, bei den Lesefähigkeiten Platz 11 und bei der Kompetenz "Zuhören" im Fach Deutsch sogar nur Platz 13.

Immer wieder ist der Unterrichtsausfall an Schulen ein Thema. Rund zehn Prozent der Schulstunden in Rheinland-Pfalz seien ausgefallen oder nicht adäquat vertreten worden, sagte Baldauf und "schon vor Corona sind in Rheinland-Pfalz 2,7 Millionen Schulunterrichtsstunden ausgefallen". Die CDU verweist hier auf eine Studie des Regionalelternbeirats Koblenz von 2019. Die Studie hat die Zahlen des Landes für Unterrichtsausfall und Vertretungsstunden untersucht. Dabei kommt die Studie zu dem Ergebnis, der meiste Unterricht werde nicht adäquat vertreten. Zu regulierten, bzw. vertretenen Unterrichtsstunden zählt das Bildungsministerium laut einer Antwort auf eine Große Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag auch etwa "Selbstlernen".

Das bedeutet, die Schüler sind ohne Lehrer im Klassenraum und arbeiten selbstständig. Auch wenn zwei Klassen zusammengelegt und von einem Lehrer unterrichtet werden, zählt dies als regulierter Unterricht. Laut der Studie des Regionalen Elternbeirats Koblenz mussten im Schuljahr 2017/18 etwas mehr als 2,7 Millionen Unterrichtsstunden vertreten werden und somit seien mehr als neun Prozent der planmäßigen Unterrichtsstunden ausgefallen. Laut offiziellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums fällt in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Schulunterricht aus. Demnach sind nur etwa ein Prozent der Unterrichtsstunden komplett ausgefallen, lediglich bei den Förderschulen lag der Anteil mit 3,5 Prozent höher. Beim Thema Unterrichtsausfall kommt es also ganz darauf an, wen man fragt. Die Wahrheit dürfte wahrscheinlich in der Mitte liegen.

Neben Corona und Bildung legt die CDU im Wahlkampf auch einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung. Baldauf sagte, "Malu Dreyer wollte schon 2018 die Gigabitgesellschaft haben", das sei nicht passiert. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung wurde 2016 das Ziel vereinbart, "Rheinland-Pfalz bekennt sich zum Glasfaserausbau. Wir werden dafür sorgen, dass bis 2018 flächendeckend 50 Mbit/s im Technologiemix zur Verfügung stehen. Dies kann für Rheinland-Pfalz aber nur ein Zwischenschritt zur "Gigabitgesellschaft" sein".

Im Jahr 2018 waren laut Landesregierung erst 81 Prozent der Rheinland-Pfälzer an Internetleitungen mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s oder schneller angeschlossen. Das Etappenziel ist also klar verfehlt worden, allerdings ist "die Gigabitgesellschaft zu erreichen" im Koalitionsvertrag ein längerfristig formuliertes Ziel gewesen. Von daher trifft Baldauf zwar einen wunden Punkt: Es geht langsamer als angestrebt voran. Ganz korrekt ist seine Aussage aber nicht.