Hier stellt die Lehrkraft die Aufgaben und alle müssen die selben Fälle lösen: Durchforste das Netz, konsultiere Hilfeseiten, checke Impressums-Angaben und prüfe über die Bilderrückwärtssuche, ob das, was behauptet wird, so sein kann. FAKE, NOT FAKE oder SATIRE? Hast du das Zeug zur*m Klassenbesten? mehr...