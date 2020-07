Fahrräder sind in diesem Jahr begehrter denn je. Das gilt leider auch für Langfinger, die sich teure Drahtesel unter den Nagel reißen. Kein Problem, wenn das Fahrrad versichert ist. Wir sagen Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten.

Hausratversicherung

Fahrräder und auch langsame E-Bikes (bis 250 Watt Motorleistung) sind bei den meisten Hausrat-Versicherungen automatisch mindestens gegen Einbruchdiebstahl versichert. Ein Einbruchdiebstahl liegt dann vor, wenn das Fahrrad aus einer verschlossenen Garage oder einem verschlossenen Kellerraum entwendet wurde. Wird das Fahrrad auf der Straße entwendet, handelt es sich um einen "einfachen Diebstahl" - dann besteht meist kein oder nur ein anteiliger Versicherungsschutz.

Rund um die Uhr

Der Versicherungsschutz gilt dabei rund um die Uhr. Die Verbraucherzentrale weist allerdings auf eine Besonderheit bei alten Verträgen hin: "In älteren Versicherungsbedingungen besteht der vollständige Schutz nur in der Zeit zwischen 6 Uhr und 22 Uhr. Es sei denn, Sie haben das Fahrrad noch benutzt." Das bedeutet, das Fahrrad wurde zum Beispiel vor einer Gaststätte, dem Biergarten oder dem Kino während des Besuches geparkt und entsprechend mit einem eigenständigen Schloss gesichert.

Rahmenschlösser gelten nicht bei einigen Versicherern nicht als "eigenständiges Schloss", genießen also keinen Versicherungsschutz. picture-alliance / Reportdienste Christin Klose

Neuwert

Tritt der Versicherungsfall ein, so erhalten Sie im besten Fall den Neupreis Ihres Drahtesels ersetzt. Als Neuwert wird der Preis angenommen, den ein ähnliches Fahrrad in neuwertigem Zustand kostet. Voraussetzung dafür ist aber, so die Experten der Verbraucherzentrale, dass eine entsprechend hohe Versicherungssumme vereinbart wurde. Fragen Sie also im Zweifel bei Ihrer Versicherung an, bis zu welcher Summe ein Fahrraddiebstahl tatsächlich versichert ist. Bewahren sie außerdem den Kaufbeleg für das Fahrrad unbedingt auf, um einen Nachweis über die Höhe des Kaufpreises vorlegen zu können.

Eigenständiges Schloss

Neben der ausreichenden Deckungssumme müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit Sie im Falle eines Diebstahls entsprechend entschädigt werden. So muss das Fahrrad mit einem "eigenständigen Schloss" gegen Diebstahl versichert sein. Werksseitig bereits am Fahrrad montiere Schlösser, wie zum Beispiel Rahmen- oder Speichen-Schlösser erfüllen unter Umständen diese Vorgaben nicht. Können Sie Ihr Fahrrad zuhause in einem gemeinschaftlichen Abstellraum unterstellen, so muss dieser auch genutzt werden. Auch dort muss das Fahrrad mit einem eigenständigen Schloss gesichert sein.

Dauer 7:04 min Sendezeit 21:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Was wirklich gegen Fahrraddiebstahl hilft Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Fahrrad gestohlen. Ein Experiment zeigt, warum Diebe dabei so leichtes Spiel haben und wie man seinen Drahtesel besser schützen kann.

Spezial-Tarife

Neben der Deckung über die Hausratversicherung gibt es spezielle Fahrrad-Versicherungen Die Verbraucherzentrale weist allerdings darauf hin, dass solche Versicherungen relativ teuer sind und mit einhundert bis über zweihundert Euro pro Jahr bei einem Neuwert von 1.000 Euro zu Buche schlagen können: "Das dürfte sich für ein solches Rad kaum lohnen. Der Abschluss von speziellen Fahrradversicherungen ist deshalb nur bei wertvollen Fahrrädern sinnvoll", so die Experten weiter.

Deckung bei Spezialversicherungen

Spezialversicherungen haben allerdings im Vergleich zur Deckung über die Hausratversicherung einen weiteren Vorteil: Sie springen nicht nur bei Diebstahl ein, sondern übernehmen zum Beispiel auch Reparaturkosten oder Leistungen nach einem Unfall.

einige Spezial-Tarife decken sogar am Fahrrad notwendige Reparaturen ab. picture-alliance / Reportdienste Renaud Philippe

Spezielle Bedingungen

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass es beim Abschluss einer Spezialversicherung einige Punkte zu beachten und zu prüfen gilt:

Liegt der Neuwert über 6.000 Euro, so kann das Fahrrad bei einigen Anbietern nicht oder nur bis zu dieser Preisgrenze versichert werden.

Sind Zubehör oder Gepäck versichert und bis zu welcher Höhe?

Gibt es eine Selbstbeteiligung, oder wird der Schaden in voller Höhe übernommen?

Sind auch gebraucht gekaufte Räder versicherbar?

Welche Schäden sind genau versichert? Prüfen Sie, ob neben Diebstahl zum Beispiel auch Raub, Vandalismus, Feuer, Unfall-, Fall- und Sturzschäden, unsachgemäße Handhabung, Feuchtigkeits- und Elektronikschäden, Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler durch die Police abgedeckt sind.

Einige Versicherer schließen Radsportveranstaltungen oder -training, oder spezielle Nutzungen z.B. Downhill-Fahrten aus.

Gilt der Versicherungsschutz auch im Ausland? Wenn ja, wie lange?

Gibt es einen Schutzbrief mit Leistungen wie Pannen- oder Pickup-Service, Bergung, Rücktransport, Übernachtung im Schadensfall und so weiter?

Unter welchen Bedingungen wird im Schadensfall eine Reparatur vom Versicherer übernommen und haben Sie ein Recht auf ein neues, gleichwertiges Ersatz-Fahrrad?

Sinkt der Beitrag, wenn das Fahrrad entsprechend "codiert" und damit zusätzlich gegen Diebstahl gesichert wurde?

Fahrrad weg – und jetzt?

Die Vorbereitung auf einen möglichen Versicherungsfall beginnt schon mit dem Kauf des Fahrrades, so die Experten der Verbraucherzentrale: "Sie sollten unbedingt den Kaufbeleg, Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer Ihres Fahrrades aufbewahren. Mit diesen Unterlagen können Sie im Schadenfall Eigentum und Schadenhöhe nachweisen."



Wurde das Fahrrad entwendet, müssen Sie den Diebstahl unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer anzeigen. Außerdem verlangen viele Versicherer eine weitere anzeige, wenn das Fahrrad nicht in einem festgelegten Zeitraum (meist drei Wochen) wieder zurückgebracht wurde. Erfolgt diese Anzeige nicht, kann der Versicherer die Leistung verweigern, oder den Vertrag an sich kündigen.