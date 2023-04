Energieversorgung ohne Atomstrom

Stromversorgung ohne Atomenergie ist kein Problem, sagt Volker Quaschning, Experte für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Die letzten Kernkraftwerke in Deutschland werden abgeschaltet, das Zeitalter der Atomenergie hierzulande endet. Den nächsten Winter müssen wir ohne eigene Kernkraftwerke überstehen. Die Wirtschaft sieht das mit Sorge. Atomkraftgegner hätten sich die Abschaltung schon früher gewünscht. Volker Quaschning ist Experte für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und sieht kein Problem bei der Stromversorgung ohne Atomstrom.

SWR1: Wie eng wird es denn ohne Atomstrom im nächsten Winter?

Volker Quaschning: Überhaupt nicht. Wir haben ja gesehen, dass wir sehr gut auch durch diesen Winter durchgekommen sind. Das heißt, diese ganzen Unkenrufe, die ganze Panikmache vor irgendwelchen Blackouts, das war eigentlich Getöse um nichts. Wir sind also auch ohne die Kernkraftwerke gut durch den Winter gekommen, und das wird auch im nächsten Winter so sein.

Die Kernenergie ist für die deutsche Energieversorgung unbedeutender als Brennholz.

SWR1: Die aktuellen Forsa-Umfragewerte sind immer noch so, dass über die Hälfte der Befragten nicht daran glauben, dass die Stromversorgung bei uns ohne Atomstrom dauerhaft gesichert ist.

Quaschning: Wir müssen einfach mal schauen, wie groß der Anteil der Kernenergie ist. Und das ist den meisten auch nicht bewusst: Bei der Stromversorgung waren wir im letzten Jahr bei gut sechs Prozent. Der Strom macht aber nur ein Fünftel des gesamten Energieaufkommens aus. Wir haben noch den Verkehr, die Wärme und die Industrie. Wenn wir über alle Sektoren hinwegschauen, dann macht die Kernenergie nicht mal anderthalb Prozent des Gesamtenergieaufkommens aus. Die fossilen Energien machen 80 Prozent, die Erneuerbaren 20 Prozent aus. Das heißt, die Kernenergie ist für die deutsche Energieversorgung unbedeutender als Brennholz. Wir müssen natürlich schauen, dass wir Alternativen dafür aufbauen. Das hat die letzte Regierung versäumt. Deswegen haben wir überhaupt diese Diskussion. Der Ausbau der Solar- und Windenergie war zu langsam, aber das holen wir jetzt mit Tempo nach.

SWR1: Wird der Strom denn jetzt ohne Atomstrom teurer? Der FDP Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagt sinngemäß, die Abschaltung sei eine verpasste Chance auf billigen Strom, für mehr Klimaschutz und niedrigere Energiepreise.

Quaschning: Man muss einfach mal nach Frankreich schauen. Die Kernenergie wird in Frankreich hoch subventioniert und wollten wir die Kernkraftwerke länger laufen lassen, dann müsste man auch nochmal viel Geld in die Sicherheit investieren. Neue Kernkraftprojekte in Frankreich und in Großbritannien sind irre teuer. Da sehen wir heute schon, dass die Solar- und Windenergie einfach preiswerter ist. Die Kosten-Diskussionen – das sind Argumente, die vielleicht vor zehn oder 15 Jahren noch gestimmt haben. Inzwischen sind allerdings erneuerbaren Energien so preiswert geworden, das es viel billiger ist auf erneuerbare Energien zu setzen als bei der teuren Kernenergie zu verharren.

SWR1: Wie können die Stromnetzbetreiber das künftig alles ausgleichen? Wie kommt zum Beispiel Strom von Windkraftanlagen im Norden in den Süden?

Quaschning: Wir müssen auch schauen, dass wir Windkraftanlagen im Süden aufbauen. Sonst müssen wir Deutschland mit Leitungen durchziehen, was von der Akzeptanz her gar nicht funktionieren wird. Dann müssen die Südländer auch ihre Blockadehaltung beim Ausbau der Windenergie aufgeben – auch in Süddeutschland gibt es Wind. Dort muss man nur die Anlagen entsprechend hoch genug bauen. Wir brauchen aber natürlich auch bei der Solar- und Windenergie Speicher, um Zeiten zu überbrücken, in denen in der Summe wenig Sonne und Wind da ist. Die Speicher-Technologien sind da und auch bezahlbar, man muss sie halt im schnellen Tempo aufbauen. Und die Regierung muss noch die Rahmenbedingungen setzen, dass sich das dann am Ende auch rechnet.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Mehr Informationen über Volker Quaschning auf seiner Homepage.

Ihre Meinung ist gefragt: Stimmen Sie ab!

Die Abstimmung ist bereits beendet.