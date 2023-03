2001 gaben The Hooters ihre Wiedervereinigung bekannt und touren seit dem intensiv und dauerhaft. In diesem Jahr sind sie gleich zweimal in Rheinland-Pfalz und machen neben Trier auch Halt in Koblenz.

Datum: Freitag, 23. Juni 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Festung Ehrenbreitstein

56077 Koblenz

Lageplan Preis ab: 48,20 Euro Café Hahn Koblenz Eventim