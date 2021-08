Warum war Falco frustriert über seinen Welterfolg „Rock me Amadeus? Warum überließ Beatle George Harrison die Komposition seines Welthits dem Zufall? Und in welchem Hit steckte ganz viel Klassik, bevor es Pop wurde? Die Antworten auf alle diese Fragen bekommen Sie in der Show. Nach der Corona-bedingten Pause wurden im August bei "SWR1 Hits und Storys - Die Sommer Edition" in Mainz, Trier und Bad Kreuznach wieder live die Geschichten hinter den berühmtesten Popsongs präsentiert.

Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen großartiger Songs. Erfahren Sie, was sich hinter den Texten von Künstlern wie Bruce Springsteen verbirgt. In vielen Texten steckt viel mehr als man auf den ersten Blickt vermutet. Bernd Rosinus präsentierte "SWR1 Hits und Storys - Die Sommer Edition". Die Band "PopHistory" um den Bandleader Peter Kühn spielte dabei die größten Hits aller Zeiten live. SWR1 Musikchef Bernd Rosinus SWR Bernd Rosinus

Bevor Bernd Rosinus zum Radio kam, stand er auf der anderen Seite. Er war Musiker, hat Jazz- und Popular-Musik studiert, danach jahrelang als Trompeter in verschiedenen Bands und Formationen gespielt. Auch wenn Trompete nicht gerade das klassische Instrument der Popmusik ist, war die populäre Musik dennoch schon immer seine Leidenschaft. Irgendwann wollte Bernd Rosinus nicht nur Musik machen, sondern darüber reden, Geschichten erzählen. Also ging er zum Radio. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er bei SWR1 Rheinland-Pfalz und beschäftigt sich mit den "Größten Hits aller Zeiten". Seit sechs Jahren ist er SWR1-Musikchef. Die Band um SWR1 Hits und Storys: PopHistory PopHisory PopHistory

Ob auf Stadtfesten, Open-Airs, Galas oder Privatveranstaltungen - die Band bringt ein Repertoire mit, das sich inzwischen aus mehr als 90 Titeln speist und selbstverständlich die Musikfarbe von SWR1 Rheinland-Pfalz trägt. Unterstützung für die Opfer der Flutkatastrophe Wir unterstützen die vom Hochwasser schwer getroffenen Menschen im Südwesten. Von jedem verkauften Ticket gehen 5 Euro an die SWR-Herzenssache zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe. #Zusammenhalten Die Herzenssache ist die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank.

