Stoppok ist Sänger, Musiker - Deutschsprachiger Singer-/Songwriter und großartiger Gitarrist. Ob mit seiner Rockband, im Duo, solo oder mit seinen Artgenossen: Stoppok trifft stets den angemessenen Ton und fasziniert sein Publikum als glänzender Entertainer.

Datum: Samstag, 14. Dezember 2024 Beginn: 20:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Stadthalle Saarburg

Heckingstraße 12 a

54439 Saarburg

065815033

info@stadthalle-saarburg.de

Preis: 34,00 Euro Eventim Ticket Regional Ticket Toaster

Stoppoks Musik ist eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm’n‘Blues und Country. Er singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt.

In den Songs und in den Konzerten geht es dem ganz und gar nicht stillen Beobachter um Haltung und Werte. Etwas, was unserer gleichgeschalteten, multimedialen Gesellschaft auf der Suche nach dem schnellen Erfolg großflächig abhanden gekommen ist.