SWR1 beim Salinen Open-Air in Bad Kreuznach

Live-Musik vom Feinsten auf dem Salinen Open-Air in Bad Kreuznach am 5. Juli 2025.

Datum: Samstag, 5. Juli 2025 Beginn: 18:45 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Brauwerk

Saline Karlshalle 11

55543 Bad Kreuznach

Preis: 19,00 Euro Tickets Programm: 18:45 Uhr Neon Lights

20:00 Uhr Pop History

22:00 Uhr Urban Club Band Mitwirkende: Moderation: Michael Lueg, SWR1

Es erwarten euch tolle Bands mit bester Live Musik, leckere Getränke und gutem Essen im Brauhaus in Bad Kreuznach. SWR1 Moderator Michael Lueg führt durch ein erstklassiges Programm mit Neon Lights, Urban Club Band und unserer SWR1 Band PopHistory. Gute Unterhaltung ist garantiert.

Neon Lights ist ein dynamisches Live-Musik-Duo. Ihr Programm ist eine musikalische Achterbahn und begeistert das Publikum bei jedem Anlass. Bei Neon Lights bleiben keine Wünsche offen. In Bad Kreuznach startet die Band ihre Show um 18:45 Uhr.

Die Band der großen Hits, mitreißende Sounds, charismatische Stimmen und legendären Songs: PopHistory.PopHistory ist weit mehr als eine Coverband – sie ist die musikalische Seele der erfolgreichen SWR1-Show „Hits & Storys“, die bereits über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hat. Mittelpunkt steht das dynamische Trio aus Frontmann Peter Kühn und Frontfrau Helen Forster und dem Gastsänger Sascha Kleinophorst, die mit beeindruckender Bühnenpräsenz und stimmlicher Vielfalt durch die Jahrzehnte der Pop- und Rockgeschichte führen. Unterstützt werden sie von einer hochkarätig besetzten Band: Matthias Schärf an der Gitarre bringt ikonische Riffs und gefühlvolle Soli auf die Bühne, Martin Holl sorgt am Keyboard und Saxofon für die klangliche Tiefe und besondere Klangfarben, Marc Jullien am Bass liefert das rhythmische Fundament und Tim Kosack treibt die Show mit seinem präzisen und energiegeladenen Drumming voran.

PopHistory steht für musikalische Authentizität und Spielfreude – ein echtes Live-Erlebnis.

Ab 22:00 Uhr begeistert Sie die URBAN CLUB BAND. Die Formation steht für den seit über einem Jahrzehnt im Rhein Main Gebiet und auch weit darüber hinaus bekannten, einzigartigen Club-Sound, der die Band kennzeichnet wie keine andere.

Die Bandmitglieder spielen alle auf internationalem Top-Niveau und unter ihren Referenzen finden sich u.a. Namen wie: Nelly, The BossHoss, Gregor Meyle, Cassandra Steen, Ollie Gabriel, Black Eyed Peas, Joy Denalane, Crystal Waters, Steve Stevens (Billy Idol), La Bouche, Glashaus, Heavytones (Stefan Raab Band), Chris Thompson (Manfred Mann´s Earth Band), Dante Thomas, uvm.