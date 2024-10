Datum: Freitag, 29. November 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Festhalle Wörth

Festplatz 1

76744 Wörth am Rhein

ab: 49,00 Euro Eventim

Diese Band ist ein echtes Phänomen: Seit inzwischen 45 Jahren am Start, sorgen Saga noch immer für volle Hallen und beste Live-Stimmung. Keine Frage. Die kanadischen Rocker haben die treuesten Fans.

Nach der erfolgreichen „Vital Signs Tour 2023“ kommen Saga im Rahmen der „It Never Ends“ Tour 2024 erneut nach Europa. Eine Station dabei wird Zweibrücken sein, wo die Band am 4. Dezember 2024, ab 19:30 Uhr, die Festhalle rocken wird.

„Wind Him Up“, „Don´t Be Late“ „On The Loose” oder „Humble Stance“ sind musikalisches Kulturgut Saga-Frontmann Michael Sadler sieht seine Band aktuell in einem regelrechten Hoch: „Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance erfahren haben, dass unsere Musik auf einmal von vielen wieder neu entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren wie aktuell.“

Für Sadler steht fest: „Wir waren immer ehrlich zum Publikum und zu uns selbst, gingen keine Kompromisse ein, machten nie Musik um der Charts willen.“ Seine Einschätzung deckt sich mit der vieler alter aber auch unzähliger neuer Fans.