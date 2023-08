per Mail teilen

Wenn es um progressiven Rock geht und um einen Garanten für großartige Live-Erlebnisse, fällt ganz schnell der Name „Saga“.

Die Mischung aus Synthie-Klängen und Rock ist das perfekte Zusammenspiel von Gitarre und Keyboard. Die dazugehörigen markanten Grooves markieren den unverwechselbaren eigenen Saga-Sound.

Saga haben gerade hier in der Großregion eine sehr große und treue Fangemeinde. Kein Wunder, nicht viele Bands verfügen über Klassiker wie etwa „Wind Him Up“, „Don ́t Be Late“, „The Flyer“ oder „Humble Stance“ – alles Titel, die längst Kultcharakter besitzen.

Die Band ist aktuell angesagter denn je. Saga-Frontmann Michael Sadler: „Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance widerfahren haben, dass unsere Musik auf einmal von vielen wieder neu entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren.“

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Festhalle Pirmasens

Volksgartenstraße 12

66953 Pirmasens

Lageplan PK1: 59,00 Euro PK2: 54,00 Euro PK3: 49,00 Euro Reservix

Karten in Pirmasens bei der Pirmasenser Zeitung, Telefon (06331) 8005-21, im Kulturamt Telefon (06331) 2 39 27 16, in allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder online unter www.kultopolis.com. Ticket-Hotline (0761) 888499 99