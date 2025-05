Vom 23. bis 25. Mai 2025 findet in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag statt. SWR1 ist am Samstag mit viel musikalischer Unterhaltung mit dabei.

Am Samstag, 24. Mai 2025, lädt SWR1 Rheinland-Pfalz ab 14 Uhr auf den Vorplatz des Saalbaus ein. Schon nachmittags kann man sich an der "Lebenden Musikbox" seinen Lieblingtitel wünschen und mit etwas Glück wird er direkt erfüllt!

Das erwartet euch bei der SWR1 Bühne

Zwischen 18 und 20 Uhr sind eure Stimmen gefragt: Peter Kühn und Helen Forster wollen mit euch gemeinsam beim "Public Singing" die größten Hits der letzten Jahre singen. Ab 20:30 Uhr startet dann die große 80er Show mit Pop History, Nik Kershaw und Alexander Kerbst.

Pop History bei SWR1 Hits und Storys – Die Show. SWR Foto: Torsten Silz

Seit fast zehn Jahren bildet die Band Pop History das musikalische Fundament der Show SWR1 Hits und Storys. Pop History ist außerdem landesweit bekannt von Stadtfesten, Open Airs, Galas oder Privatveranstaltungen. Die Band bringt ein Repertoire mit, das sich inzwischen aus mehr als 90 Titeln speist und die Musikfarbe von SWR1 Rheinland-Pfalz trägt.

Nik Kershaw kommt zum Rheinland-Pfalz-Tag

Der britische Multi-Instrumentalist, Singer-Songwriter und Komponist Nik Kershaw feierte in den 80er-Jahren große Erfolge mit Titeln wie "I Won’t Let The Sun Go Down On Me" oder "Wouldn’t It Be Good". Seine späteren Werke werden eher dem progressiven Rock zugeordnet. In jüngster Zeit veröffentlichte Nik Neuinterpretationen einiger seiner Songs aus den 90ern.

Alexander Kerbst ist "Falco"

Schauspieler, Sänger und Regisseur Alexander Kerbst tritt seit 2017 als Falco in der Erfolgsproduktion "Falco – Das Musical" auf. Seither heimst er Standing Ovations bei Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ein, Highlight war sein Auftritt als Falco in der Helene-Fischer-Show.

Der Eintritt ist frei.

Für alle, die am Samstag nicht in Neustadt dabei sein können, sendet SWR1 Rheinland-Pfalz live von 14 bis 20 Uhr aus dem SWR Medialiner!