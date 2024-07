Ein Abend voller Klassiker und Partyhymnen – das garantiert die SWR1 Hitsommernacht bei Rhein in Flammen in Koblenz.







Datum: Samstag, 10. August 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Deutsches Eck

Esther-Bejarano-Strasse

56068 Koblenz

Lageplan Eintritt: frei Mitwirkende: SWR1 Moderator und DJ Michael Lueg

Live-Band "Pop History"

Ab 18:00 Uhr bis Mitternacht führt SWR1 Moderator Michael Lueg nicht nur durch den Abend sondern sorgt auch als DJ mit den größten "Hits aller Zeiten" für ausgelassene Partystimmung.

Ebenso Pop History nutzt ihr umfangreiches und vielseitige Repertoire, um mit feinem Gespür für Dramaturgie eine spannende und kurzweilige Show zu präsentieren, die voll unter die Haut geht.

Als weiterer Höhepunkt wird um 23 Uhr das jährlich stattfindende Feuerwerk am Deutschen Eck in voller Pracht zu sehen sein.



Programm SWR1 Bühne bei Rhein in Flammen in Koblenz:

Samstag, 10. August 2024 ׀ SWR1

18:00 – 20:30 Uhr ׀ SWR1 Moderator/DJ Michael Lueg

20:45 – 22:55 Uhr ׀ "Pop History"

23:00 – 23:20 Uhr ׀ Feuerwerk

23:20 – 00:00 Uhr ׀ SWR1 Moderator/DJ Michael Lueg

Eintritt frei