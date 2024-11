„One Vision of Queen – feat. Marc Martel“ wird 2025 noch größer, spektakulärer und imposanter. Auf das Publikum warten natürlich jede Menge Queen-Klassiker.

Er gilt als DIE stimmliche Reinkarnation des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury und ist zweifelsohne weltweit einer der besten und gefragtesten Interpretatoren der großen Rocklegende: Marc Martel begeisterte allein im deutschsprachigen Raum bereits mehr als 250.000 Zuschauer mit der grandiosen Live-Show „One Vision of Queen“, die hier im Jahr 2020 zum ersten Mal stattfand und seitdem immer wiederkehrt.

Vom überragenden Erfolg der Show beflügelt, erobert One Vision of Queen feat. Marc Martel zunehmend größere Hallen in weiteren Ländern der Europäischen Union und sogar über deren Ländergrenzen hinaus.

2025 stehen erstmals Metropolen wie London, Paris und Prag auf dem Tourplan. 32 Konzerte in 8 Ländern gehen in den Verkauf, darunter erneut Termine in Belgien, den Niederlanden, Österreich und Schweiz sowie der größte Tourblock in Deutschland.

Internationale Superstars wie Celine Dion, ja sogar die original Queen-Bandmitglieder und Entdecker des Gesangstalents selbst – Brian May und Roger Taylor – zählen sich zu seinen größten Fans.