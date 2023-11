Die gefeierte Konzertshow aus London mit den unsterblichen Welthits der „Queen of Rock“ kommt nach Ludwigshafen.

Mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und 12 Grammy Awards war Tina Turner eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Im Frühjahr 2024 kommt „ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner”, eine spektakuläre Hommage an diese Ausnahmekünstlerin, auf die Live-Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück.

Tina Turner hat während ihrer Karriere mehr Konzert-Tickets verkauft als jeder andere Künstler, denn ihre Songs gehören einfach auf die Live-Bühne. Ob „Simply the best“, „Private Dancer“, „What´s love got to do with it” oder “We don´t need another hero” – Tina Tuners Superhits und ihr von extremen Höhen und Tiefen geprägtes Leben sind ein hollywoodreifes Drehbuch für eine Live-Show der Superlative, an die sich nicht nur Tina Turner-Fans für immer erinnern werden.