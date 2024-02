Seit 40 Jahren ist Nik Kershaw im Musikgeschäft und es zieht ihn immer wieder auf die Bühne zurück um diese einzigartige Energie der Live Konzerte zu spüren und seine alten sowie aktuellen Songs für all seine Fans weltweit zu spielen.

Wouldn´t it be good, The Riddle, I Won’t Let The Sun Go Down On Me, Dancing Girls, Wide Boy, The One & Only

Das sind Pop-Hymnen von Nik Kershaw, die zum Standard-Repertoire eines jeden Radiosenders gehören. 1984 ist das Jahr, in dem Nik Kershaw der bestselling britische Künstler war. Seine Singles hielten sich 62 Wochen in den Top 40 Single Charts und 1984 ist das Jahr der beiden Platin-Alben “Human Racing” und “The Riddle” veröffentlicht wurden.

Zum vierzigsten Jubiläum wird Nik mit seiner Band beide Alben komplett spielen, natürlich plus einiger Zugaben. Das wird es einmalig und nur auf dieser Tour geben…