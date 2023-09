per Mail teilen

Die SWR1 Night Fever Party kommt am 14. Oktober nach Kordel. Die erste SWR1 Night Fever Party nach der langen Corona-Pause ist eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Ahrtalhilfe, alle Einnahmen werden zu 100% gespendet.

Nach langer Pause können wir endlich wieder richtig mit Ihnen abfeiern.

Datum: Samstag, 14. Oktober 2023 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 20:00 Uhr Ort: Bürgerhaus Kordel

Welschbilligerstr.1

54306 Kordel

Programm: Tickets gibt es bei:

Getränke Heid / Kordel

Bärenapotheke / Kordel Mitwirkende: DJ Hanns Lohmann

Die größten Hits mal wieder richtig laut hören und dazu tanzen - das können Sie mit Ihren Freunden nur bei den SWR1 Night Fever Partys. Am 14. Oktober legt unser SWR1-DJ für Sie alles auf, was den Körper in Tanzlaune versetzt.

Und beim Feiern tun Sie zusätzlich noch etwas für die Ahrtalhilfe: alle Einnahmen kommen zu 100% der Ahrtalhilfe zugute.