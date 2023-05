per Mail teilen

Die SWR1 Night Fever Party kommt am 21. Oktober nach Bad Dürkheim.

Die SWR1 Night Fever Partys sind zurück. Nach langer Pause können wir endlich wieder richtig mit Ihnen abfeiern.

Datum: Samstag, 21. Oktober 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Programm: Tickets sind noch nicht erhältlich.

Die größten Hits mal wieder richtig laut hören und dazu tanzen - das können Sie mit Ihren Freunden nur bei den SWR1 Night Fever Partys. Am 21. Oktober legt unser SWR1-DJ für Sie alles auf, was den Körper in Tanzlaune versetzt.