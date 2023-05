per Mail teilen

Die SWR1 Night Fever Party kommt am 28. Oktober nach Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die SWR1 Night Fever Partys sind zurück. Nach langer Pause können wir endlich wieder richtig mit Ihnen abfeiern.

Datum: Samstag, 28. Oktober 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Programm: Tickets sind noch nicht erhältlich.

Die größten Hits mal wieder richtig laut hören und dazu tanzen - das können Sie mit Ihren Freunden nur bei den SWR1 Night Fever Partys. Am 28. Oktober legt unser SWR1-DJ für Sie alles auf, was den Körper in Tanzlaune versetzt.