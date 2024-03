SWR1 präsentiert

Mit NENA geht eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen 2024 auf Europa-Tour. In über 30 Städten wird Nena zu Gast sein - im August auch in Koblenz am Deutschen Eck.

Datum: Freitag, 30. August 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Deutsches Eck

Danziger Freiheit

56068 Koblenz

Lageplan Sitzplatz Kategorie 1: 90,00 Euro Stehplatz Kategorie 2: 62,00 Euro Neuwied Music Eventim NENA setzt ihre erfolgreiche "Wir gehören zusammen"-Tournee 2024 fort. Das Publikum erwartet eine über zweistündige Live-Show mit allen Hits aus NENAs Repertoire. Und: NENA muss man live gesehen haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme.