"Catalogue The Hits - Tour 2025": Ultravox-Sänger Midge Ure ist mit seiner Band Electronica auf Deutschlandtournee. Am 22. März 2025 kommt er ins Kurfürstliche Schloss in Mainz.

Datum: Samstag, 22. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Mainz, Kurfürstliches Schloss Tickets ab: 58,20 Euro Ausverkauft Als er 1979 Frontmann der stilprägenden New Wave und Synth-Pop Band Ultravox wurde, hatte er bereits mehrere Musikerleben in erfolgreichen Bands hinter sich. Der mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete MIDGE URE feiert auf seiner „Catalogue: The Hits“ Tour mit den Fans Ultravox-Hits wie „Dancing With Tears In My Eyes“, „Hymn“, seine Solo-Hits und Songs aus den vielen Bandprojekten seiner Karriere.