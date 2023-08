Ein Abend voller „legendärer“ Momente.

Manfred Mann’s Earth Band, zu erleben am Freitag, 27.10.23 um 19.30 Uhr in der Festhalle Zweibrücken.

Nach den großen Erfolgen mit seiner Band in den 1960er-Jahren gründete Keyboarder Manfred Mann 1971 „Manfred Mann’s Earth Band“, sein mit Abstand erfolgreichstes Projekt.

Musiklegenden wie Mick Rogers oder Chris Thompson und noch viele Andere prägten gemeinsam mit Manfred Mann den unverwechselbaren Sound der Band, mit Songs die regelmäßig international in den Musikcharts platziert waren.

Manfred Mann’s Earth Band blickt musikalisch zurück auf über 50 Jahre Bühnenpräsenz und spannt den Bogen von den 1960er Jahren bis ins Jetzt, also von „Ha! Ha! Said The Clown“ bis „Blinded By The Light“.