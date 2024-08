Die 44. Ausgabe des 1981 begründeten Festivals in Lahnstein steht unter dem Motto "Blues für Tom".

Das hätte Tom gefallen: ein echtes Stück Woodstock in Lahnstein! Tom Schroeder, Mitbegründer dieses Festivals sowie der legendären "Internationalen Essener Songtage 1968", verstarb am 1. Dezember letzten Jahres. Sein Platz in der ersten Reihe in Lahnstein wird dieses Mal leer bleiben. Doch sein Blues, der bleibt!

Datum: Samstag, 28. September 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Stadthalle Lahnstein

Salhofplatz

56112 Lahnstein

0261-4090932

lahnsteiner-bluesfestival.de/ Lageplan Tickets ab : 37,40 Euro Ticket Regional

Die Acts des 44. Lahnsteiner Bluesfestivals

Dieses Jahr mit dabei: Die Woodstock-Legende Ten Years After! In der aktuellen Besetzung, mit den Originalmitgliedern Ric Lee (Schlagzeug) und Chick Churchill (Keyboards), die mit dem anglo-italienischen Gitarristen und Sänger Marcus Bonfanti einen neuen würdigen Frontmann gefunden haben. Außerdem mit Basslegende Colin Hodgkinson, der den diesjährigen Blues-Preis des Festivals, den Blues Louis, erhält.

Und auch junge Musikerinnen und Musiker bereichern dieses Jahr wieder das Festival. Darunter Connolly Hayes, sie spielen ihren Blues beflügelt von souligen Harmonien und federnder Rhythmik, die einen Hauch von Carribean-Latin-Southern-Rock durch ihre treibenden Songs ziehen lässt. Außerdem zeigt sich mit Mina Richman eine bemerkenswerte Songwriterin, die bewusst und weit über Klischees hinausdenkt – und singt.

Die traditionell zu jedem Lahnsteiner Bluesfestival exklusiv kuratierten Lahnstein Blues All Stars sind natürlich auch wieder mit dabei und werden in diesem Jahr von Gitarren-Tausendsassa Daniel Stelter geleitet.

Es moderiert der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel.