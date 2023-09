SWR1 Lachwanderung mit Tobias Mann

Kabarettist Tobias Mann kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Seine Solokariere startete er vor vielen Jahren in Dexheim, bei "Kultur auf dem Hof" – auf dem Weingut Weyell.

Tobias Mann (Foto: Thomas Klose) Foto: Thomas Klose

Am 8. Oktober spielt er dort exklusiv ein "Best Of" nur für SWR1 Gewinnerinnen und Gewinner. Zwischen den beiden Showteilen lachwandert er mit den SWR1 Hörerinnen und Hörern in die umliegenden Weinberge.

Tickets gibt es ab 2. Oktober zu gewinnen!

Mit dem Programm "Mann gegen Mann" ist Kabarettist Tobias Mann aktuell auf Tour. Für die SWR1 Lachwanderung kommt der gebürtige Mainzer gefühlt "Heim" nach Dexheim. "Kultur auf dem Hof" ist schon lange über die Grenzen Rheinhessens bekannt. Das Weingut Weyell bietet die Bühne und die Umgebung für unvergessliche Auftritte. Tobias Mann hatte genau hier einen seiner ersten Auftritte als Kabarettist und findet diesen Ort deshalb "magisch". Für ihn war sofort klar: "Wenn ich eine SWR1 Lachwanderung mache, dann muss die Show da stattfinden".

Und Sie können dabei sein!

Spielmodus – so gewinnen Sie Tickets im Radio:

Zwischen Montag, 2. Oktober, und Freitag, 6. Oktober, gibt es täglich in



SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz zwischen 5 und 9 Uhr,

SWR1 Der Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr,

SWR1 Der Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr und in

SWR1 Der Abend zwischen 20 und 24 Uhr

die Chance auf je vier Tickets.

Das kann Mann kaum glauben?!

Tobias Mann erzählt Ihnen im Radio immer wieder witzige Geschichten aus seinem Leben und spricht über Dinge, die ihn begeistern. Dann stellt er Ihnen passend dazu eine Frage und liefert als Hilfe, um auf die richtige Lösung zu kommen, eine Auswahlmöglichkeit an unglaublichen Antworten. Nur eine Antwort ist tatsächlich wahr. Mit dem richtigen Riecher und etwas Glück gewinnen Sie immer gleich vier Tickets auf einmal für die SWR1 Lachwanderung am 8. Oktober.

