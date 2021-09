SWR1 Lachwanderung mit Tim Poschmann

Gewinnen Sie Karten für den "Winzer Bu" Tim Poschmann live und exklusiv in Deidesheim. Bevor er auf große Tour geht, sehen Sie seine neue Show "Ja wo sinn se donn" vor allen Anderen.

Open Air im Innenhof des Weinguts Reichsrat von Buhl. Dazu "lachwandert" Tim Poschmann mit den SWR1 Gewinner*innen durch Deidesheim (ca. 4 Kilometer).

Als es in der Corona-Lockdown-Zeit für die Kultur ganz still wurde, hatte Tim Poschmann die Idee. Der Schauspieler des Boulevard Theaters Deidesheim drehte sein erstes Video als "Winzer Bu". Die Figur ging viral und war nicht nur die Rettung für Tim Poschmann, sondern ein riesiger Erfolg.

Nach vielen weiteren Videos war klar: wenn es wieder geht, dann steht der "Winzer Bu" live auf der Bühne, mit einer eigenen Show. Die Premiere seines neuen Programms "Ja wo sinn se donn" gibt es ganz exklusiv und Open Air für nur wenige SWR1 Gewinner*innen unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften (3-G-Regel).

Termin und Ablauf

Am 10. Oktober 2021 von 13 bis 17 Uhr in Deidesheim.

Treffpunkt: Innenhof des Weinguts Reichsrat von Buhl (Weinstraße 18, 67146 Deidesheim).

Parktipp: Aufgrund der Parksituation im Ort empfehlen wir das kostenlose Parken auf dem Parkplatz "An der Weinstrasse" in Ruppertsberg. 850 Meter entfernt vom Veranstaltungsort erreicht man das Weingut in 15 Minuten zu Fuß.

Coronabedingt ist am Veranstaltungsende leider keine Autogrammstunde oder Selfies mit Tom Poschmann möglich.

Karten können Sie nur bei SWR1 gewinnen!

Zwischen dem 4. und 8. Oktober haben Sie an jedem Tag mehrmals in unserem Programm die Chance, je zwei Tickets zu gewinnen. Achten Sie einfach auf Tim Poschmann, wenn er Ihnen einen wichtigen Gegenstand aus seiner Kindheit beschreibt. Wenn Sie herausfinden, welcher Gegenstand in seiner Kindheit eine wichtige Rolle gespielt hat, melden Sie sich. Unter allen Hörer*innen mit der richtigen Lösung verlosen wir je zwei Tickets für die SWR1 Lachwanderung. Wenn Sie gewonnen haben, bitte die Teilnahmebedingungen ausdrucken, unterschreiben und zur Veranstaltung mitbringen!

Teilnahmebedingungen für die SWR1 Lachwanderung