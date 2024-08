Kim Wilde – Wilde Winter Acoustic 2024

Zu Weihnachten 2024 meldet sich Kim Wilde mit einer weiteren Wilde Winter Acoustic Tour zurück. Im Gepäck eine Sammlung ihrer beliebten Titel aus dem Wilde Winter Songbook-Album, gemischt mit einigen der berühmtesten Weihnachtslieder und natürlich Kim Wilde‘s größten Hits, die alle im intimen Akustikstil gespielt werden.

Die gefühlvolle Stimme von Kim Wilde und ihre eingängigen Pop-Hits sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Von ihrem kultigen Hit "Kids in America" bis zu Weihnachtsklassikern wie "Jingle Bells" wird mit jeder Note Freude und Fröhlichkeit verbreitet. Das Konzert bietet akustische Versionen einiger ihrer größten Hits und von beliebten Weihnachtsliedern, die sicher jedem ein Lächeln in‘s Gesicht zaubern.

Begleitet wird Kim Wilde von ihrem Bruder Ricky Wilde, ihrer Nichte Scarlett Wilde und dem Gitarristen Neil Jones. Mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer ansteckenden Energie sorgen die vier für eine wundervolle Weihnachtsstimmung und eine warme Atmosphäre. Eine einmalige Gelegenheit, diese Lieder in ihrer ursprünglichsten Form zu hören.

Das Wilde Winter Songbook ist Kim Wilde‘s dreizehntes Studioalbum und ihr erstes Weihnachtsalbum, das bereits 2013 veröffentlicht wurde. Auf dem Album sind ihr Vater Marty Wilde und Duette mit Nick Kershaw und Rick Astley zu hören. Ihre Tochter Rose singt den Backgroundgesang bei dem Hit „Hope". Viele beliebte Weihnachtsklassiker sind auf dem Album zu hören, darunter 'Have Yourself a Merry Little Christmas', 'Let it Snow', 'Rocking Around the Christmas Tree' und 'Let it Snow'.

Es ist die richtige Jahreszeit, um fröhlich zu sein! Die britische Pop-Ikone Kim Wilde freut sich auf ihre Fans und ganz besondere Weihnachtskonzerte: Wilde Winter