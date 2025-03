SWR1 Open Air mit THE HOOTERS

per Mail teilen

Das SWR Sommerfestival kommt nach Speyer. SWR1 holt am 28.6. die amerikanischen Weltstars The Hooters auf die Bühne vor der beeindruckenden Kulisse des Technik Museum Speyer.

Unter dem Motto „45 Alive“ feiern The Hooters beim SWR Sommerfestival ihr 45-jähriges Bestehen und werden den Konzertgästen mit ihre unvergessenen Klassikern ordentlich einheizen. Welthits wie All Yor Zombies, Johnny B. und Satellite platzieren sich nicht umsonst regelmäßig in der SWR1 Hitparade.

Das 2023 veröffentlichte Album „Rocking & Swing“ markiert eine Rückkehr der Hooters zu ihren musikalischen Wurzeln in den frühen 80ern. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock treffen sie, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme einiger frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben, bei ihren Fans ins Schwarze.

