Holly Johnson of Frankie Goes To Hollywood

Es gab und gibt sicherlich viele Skandale in der Welt der Popmusik. 1983 allerdings kam es zu einem mehr als handfesten Skandal. Verantwortlich für eben diesen war eine Band aus Liverpool, die auf den Namen „Frankie Goes To Hollywood“ hörten.

Der Song „Relax“ sorgte für Furore. Sei es im Radio, im TV oder auf dem Dancefloor, überall sprach man über diese Band und deren Frontmann Holly Johnson. „Relax“ war revolutionär, verrucht und ... einfach verdammt gut! Zum 40. Geburtstag von „Relax“ bringt Holly Johnson, einstiger Frontman der Band, diesen und weitere (Solo-) Superhits im Rahmen von Summer in the City nach Mainz. Datum: Samstag, 29. Juli 2023 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr Ort: Zitadelle Mainz

Windmühlenstraße

55131 Mainz

Tickets ab: 50,00 Euro Tickets Programm: Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 24.02.2023 um 10 Uhr.



Die Tickets sind erhältlich bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen, im Mainz Store (Markt 17, 55116 Mainz) und auf summerinthecity-mainz.de.